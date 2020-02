Woningzoekenden ten einde raad: 'Moet ik onder een brug? Het is bezopen'

Cindy (45) en Charlotte (40) zijn beiden onlangs gescheiden. 'Sinds 1 april ben ik weg bij mijn partner en zoekende naar een huis', sprak Cindy dinsdagavond de politiek van de gemeente Noordwijk toe tijdens een rondetafelbijeenkomst. Ze staat sinds haar scheiding ingeschreven voor een sociale woning, maar dat is nog niet lang genoeg om in aanmerking te komen voor een huis.

Daarom woonde ze de eerste paar maanden na de scheiding met haar zoon van 18 bij haar ouders op zolder. Sinds september woont ze in een woning die illegaal wordt verhuurd voor 800 euro per maand. 'Ik heb nu een soort mazzel, maar ik weet niet hoe lang ik er nog kan blijven.'

'Je kunt geen kant op'

Ook Charlotte is na haar scheiding op de illegale markt terechtgekomen. Ze huurt samen met haar 11-jarige dochter in een woning voor 1.600 euro waar ze over vijf maanden weer uit moet. Voor een sociale huurwoning komt ze met haar salaris niet in aanmerking. 'En bij particuliere verhuur moet je meestal drie keer de huurprijs verdienen. Dat heb ik niet, het gat is te groot, er is niets daartussen.' Cindy beaamt dat. 'Je verdient te weinig of te veel. Je kunt geen kant op.'

Toen Charlotte bij de gemeente aanklopte, werd ze doorverwezen naar de Binnenvest in Leiden, de dak- en thuislozenorganisatie in de regio. Charlotte: 'Als je een vrouw als ik in de Binnenvest zet, worden de problemen denk ik veel groter. Dan liggen problemen als een burn-out en schuldhulpverlening op de loer. En wat kost ik de overheid dan?'

'Het is een groot maatschappelijk probleem'

Ze deed tijdens haar betoog een beroep op de zorgplicht van de overheid. 'Ja, ik heb gekozen om te scheiden. Maar waar is jullie - als overheid zijnde - verantwoording over het feit dat jullie in 2008 tijdens de crisis zijn gestopt met bouwen? Er was toen al bekend dat deze situatie tien jaar later zou ontstaan. Waar is jullie zorgplicht? Ik neem dat de overheid echt kwalijk. Want wat ga ik mijn dochter over vijf maanden zeggen als ik weer op straat sta?'

Tijdens de bijeenkomst riepen de vrouwen de politiek op om snel met een oplossing te komen. 'Het is een heel groot maatschappelijk probleem. Niet alleen voor ons, maar ook voor anderen, er zitten veel meer mensen in hetzelfde schuitje', zegt Cindy. De vrouwen willen dat er snel betaalbare woningen worden gebouwd. 'Het mag iets heel kleins zijn, prefab woningen zijn ook goed. Als het maar een ruimte voor jezelf is, waar je niet snel uitgezet kunt worden.'

'Moet ik onder een brug?'

Cindy hekelt de bouw van woningen voor arbeidsmigranten in Noordwijkerhout. 'Als je bij de gemeente aanklopt, hebben ze niks voor inwoners van Noordwijkerhout, maar wel voor Poolse werknemers. Moet ik dan onder een brug? Het is bezopen.'

Wethouder Henri de Jong liet tijdens de politieke bijeenkomst weten op zoek te gaan naar locaties voor 'spoedzoekers', mensen zoals Cindy en Charlotte. 'We kunnen van alles willen, maar op het moment dat provinciaal beleid het niet toestaat kunnen we hoog en laag springen: dan gebeurt het niet. We hebben een locatie op het oog, maar daar zitten ook financiële consequenties aan vast. Er zijn allerlei mogelijkheden waarin wij de smeerolie zijn en de kar kunnen trekken. We hebben al allerlei mogelijkheden onderzocht en daar gaan we keihard mee verder.'

Facebookpagina

Cindy en Charlotte hebben niet veel vertrouwen in het antwoord van de wethouder. 'Dit staat al zo lang op de kaart en er gebeurt maar niks', zegt Charlotte. Naast de oproep aan de politiek hebben ze daarom ook een facebookpagina aangemaakt 'Spoedzoekers woningmarkt Noordwijk / Noordwijkerhout / De Zilk'. Cindy: 'Om zo een beeld te krijgen hoeveel mensen er rondlopen met dit probleem. We willen het probleem op de kaart zetten.'

