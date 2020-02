Gemeente Den Haag klaagt ministerie opnieuw aan om bijstandsvergoeding

De gemeente Den Haag stapt opnieuw naar de rechter om meer geld te krijgen om alle bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Al jaren is de gemeente meer geld kwijt aan uitkeringen dan het krijgt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De rechter oordeelde vorig jaar dat de gemeente te weinig geld kreeg van de overheid en dat de minister een nieuw besluit moest nemen. In dit nieuwe besluit staat dat Den Haag niet wordt gecompenseerd.

De gemeente Den Haag stapte in 2015 voor het eerst naar de rechter, omdat het jaarlijks tientallen miljoenen euro's te kort komt om alle bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. In juli 2019 oordeelde de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter in Nederland) dat de gemeente inderdaad in verhouding te weinig geld heeft gekregen. Ondanks dit oordeel weigert het ministerie om een passende oplossing te bieden.

Voor de Haagse wethouder Bert van Alphen is het standpunt van het ministerie onbegrijpelijk. 'Wij moeten als gemeente op grond van de wet iedereen die daar recht op heeft een bijstandsuitkering verstrekken. Doordat het Rijk hiervoor onvoldoende budget geeft, moet de gemeente zelf de rest zien te betalen. Hierdoor kunnen wij dus andere dingen voor onze inwoners niet doen.'

Onbegrijpelijk

Niet alleen de vergoedingen voor de bijstandsuitkeringen zijn ontoereikend. 'Aangezien door het Rijk ook al grote tekorten zijn ontstaan voor de jeugdhulp, de WMO en de te verwachten tekorten voor inburgering in de toekomst, kan het echt niet langer zo doorgaan', vervolgt Van Alphen. 'Het wordt tijd dat hier nu voor eens en voor altijd een einde aan komt. Het is echt onbegrijpelijk dat zelfs een gerechtelijke uitspraak, waarin de schade van de gemeente wordt erkend, niet leidt tot een compensatie vanuit het kabinet.'

Den Haag is niet de enige gemeente die naar de rechter is gestapt om de te lage vergoeding van het kabinet aan te vechten. In de andere gevallen kwam de rechter tot dezelfde conclusie. De gemeente hoopt met de nieuwe rechtszaak te bereiken dat er niet alleen voor de tekorten in het verleden een oplossing komt, maar ook een voor de toekomst. 'We willen over alle ideeën praten en goede ideeën ook graag uitvoeren, maar dan moet er wel ook sprake zijn van een passend budget! Dat we nu wéér voor de bijstandsbudgetten naar de rechter moeten stappen vind ik echt teleurstellend', besluit Van Alphen.

