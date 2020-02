Statiegeldglazen vervangen half miljoen plastic bekers tijdens Leidens Ontzet

Tijdens Leidens Ontzet 2019 is voor het eerst met statiegeldbekers gewerkt in plaats van plastic bekers. Van die statiegeldbekers werd maar liefst 98,2 procent door de bezoekers bij één van de bars weer ingeleverd, zo heeft de gemeente Leiden bekend gemaakt. In totaal zijn er door de invoering van de statiegeldbekers meer dan een half miljoen plastic wegwerpbekers bespaard en was er ruim 5.000 kilo minder afval.

Dat er minder plastic troep op de straat lag was duidelijk te zien op de straten tijdens het Leidse volksfeest. De schoonmaakploegen van de gemeente waren in de ochtend van 3 oktober twee uur eerder klaar met schoonmaken. Daarbij werd 25 procent minder personeel ingezet in vergelijking met vorig jaar.

De horeca -ondernemers hadden tijdens de viering van 3 oktober wel wat kanttekeningen bij de statiegeldglazen. De bezoekers hielden er niet altijd rekening mee dat ze geld voor de beker moesten betalen. 'Als je 12 euro hebt en je denkt een rondje van vier biertjes te kunnen halen, dan valt het tegen als je er maar drie krijgt. De biertjes zijn namelijk drie euro per stuk plus een euro statiegeld voor de beker', vertelde één van de ondernemers toen. 'Dat statiegeld krijg je natuurlijk aan het einde van de avond terug, maar zie dat maar eens uit te leggen aan een dronken klant.'

'Opletten, anders worden de bekers gejat'

Bovendien geven ondernemers aan dat ze extra op hun bekers moeten letten, omdat de statiegeldbekers anders van de bar worden gejat. Toch verwachten ze dat het een kwestie van wennen is voor iedereen. 'Over drie jaar weten we niet anders. En daarbij is het fijn dat het zoveel troep scheelt', zegt een andere ondernemer die net zijn bar aan het klaarmaken is.

De levering van de statiegeldbekers en de afhandeling door de leverancier na afloop van Leidens Ontzet werden door de ondernemers negatief beoordeeld. De leverancier van de statiegeldbekers was er op 2 oktober niet in geslaagd om de bestelde 550.000 eco-glazen te leveren. Toen bestelden veel cafés als back-up enorme hoeveelheden plastic wegwerpglazen.

Voor Koningsdag loopt er een aanbesteding voor een nieuwe leverancier

