Laatste kans voor Jonne (19) op paralympisch zwemgoud: 'Tokio is heel belangrijk voor mij'

Het zou zomaar de enige en laatste kans kunnen zijn. Haar lichaam is voor een groot gedeelte verlamd en gaat alleen maar achteruit. Jonne heeft last van cerebrale parese, piramirale parese en een vorm van dwarslaesie. De laatste twee zijn progressief, wat betekent dat haar situatie alleen maar zal verslechteren.

Jonne Moleman maakt sinds 2019 deel uit van een olympische ploeg die gesteund wordt door Topsport Leiden | Foto: Emile van Aelst

'Tokio is heel belangrijk voor mij', vertelt ze na een doordeweekse training in de vroege ochtend. 'Ik weet niet of ik Parijs (daar worden over vier jaar de Paralympische Spelen gehouden, red.) nog kan halen, ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren op bepaalde dingen. Dit is mijn kans, ik ga hier gewoon alles voor geven.'

Supertalent

Ze traint voornamelijk bij de Leidse zwemvereniging LinK, aangezien andere clubs in de omgeving haar niet dezelfde begeleiding kunnen bieden. Door haar trainer Paul van der Ploeg wordt ze liefkozend Sunshine genoemd, omdat ze altijd een glimlach op haar gezicht heeft. Volgens hem is Jonne niets minder dan een supertalent.

'Alleen al in 2019 heeft ze 22 Nederlandse titels gewonnen. En een aantal tijden die ze heeft gezwommen zijn sneller dan de officiële Europese- en wereldrecords', somt Van der Ploeg haar actuele successen op. 'Gezien de tijden die ze eind vorig jaar in december heeft neergezet, hoort ze minstens bij de top-3 van de wereld. En in sommige gevallen is ze zelfs de nummer één.'

Gelijkwaardig

In het water voelt Jonne zich minimaal gelijkwaardig aan mensen die geen beperking hebben. Maar op het land zit ze in een rolstoel. 'Er is geen verbetering mogelijk, er zijn geen medicijnen om het proces te stoppen. De doktoren hebben ook geen voorspelling gedaan, want ik wil het zelf niet weten. Ik ga gewoon lekker leven en doen waar ik zin in heb.'

Wat betekent zwemmen voor jou?

'Heel veel, het is eigenlijk mijn alles. Als ik dat zou moeten inleveren, dan zou ik het echt niet chill vinden. Ik ben er heel goed in en kan er ook mijn gevoelens in kwijt. Als ik een slechte uitslag heb gehad van het ziekenhuis, is zwemmen heel mooi om je emoties in kwijt te kunnen. Even huilen of juist even blij zijn. Het is voor mij veel meer dan een sport.'

Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit?

'Ik sta 's ochtends om 4.00 uur op. Dan ga ik ontbijten en daarna door naar de zwemtraining. Na afloop eet ik even wat kwark. Vervolgens doe ik een landtraining en een krachttraining. Daarna ga ik naar bed om even te slapen. Dan weer land- en zwemtraining. Zo ziet mijn gemiddelde dag eruit.'

Medische keuring

Om eind augustus naar de Paralympische Spelen te mogen én haar wereldrecords te laten erkennen, moet Jonne eerst een medische keuring ondergaan. Die bepaalt in welke categorie ze mag uitkomen. Daarvoor gaat ze later deze maand naar Italië.

Welke gevolgen zou het hebben als je niet door die medische keuring komt?

'Dan moet ik topsport vaarwel zeggen. Dat is iets moeilijks, maar ik heb met Paul afgesproken daar niet over na te gaan denken. Wij zeggen altijd: hopen doe je op de wc, we zetten liever iets neer. In mijn geval is dat naar de Spelen gaan op vijf afstanden.'

Wat is er haalbaar voor jou op de Paralympische Spelen?

'Twee medailles, en misschien wel meer. Ik wil sowieso thuiskomen met één keer goud. Dat is heel reëel, ik sta op sommige afstanden in de top-3 van de wereld. Daarop hoef ik alleen maar een eigen tijd te zwemmen en dan heb ik een gouden plak.'

Mocht het lukken, wat zou dat met je doen?

'Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat ik dan heel erg blij ben en zelfs even moet huilen. Na alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven, want ik heb veel dieptepunten gekend. Het zou een grote waardering zijn voor wat je allemaal hebt gedaan en hebt moeten laten.'

Tot slot: je geeft ook zwemles aan kleine kinderen in Leiderdorp. Wat is de belangrijkste boodschap die je wil meegeven?

'Alles is mogelijk, als je er maar zelf in gelooft.' En daar is Jonne Moleman het levende bewijs van.

