Extra raadsvergadering in Westland: 'Huisvesting bij tuinder moet mogelijk worden'

De soap rond de huisvesting van arbeidsmigranten in Westland gaat nog even door. Donderdagavond is er een spoed gemeenteraad ingepland omdat oppositiepartijen Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland graag willen dat arbeidsmigranten tijdelijk op de grond van de tuinder worden gehuisvest.

Volgens Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland is wonen bij de tuinder de enige manier om iets te doen aan het oplopende tekort aan bedden voor arbeidsmigranten in het Westland. Hun voorstel werd eerder niet door andere partijen gesteund, deze fracties wilden eerst de nieuwe regels van de wethouder rondom huisvesting van arbeidsmigranten afwachten.

Deze nieuwe regels zouden begin maart verschijnen. Maar vorige week kondigde de wethouder aan dat het nieuwe beleid rond huisvesting langer op zich laat wachten. En dat betekent dat de maat voor oppositiepartijen GemeenteBelang Westland en Westland Verstandig nu echt vol is.

'Er ligt gewoon nog helemaal niks'

Remmert Keizer, fractievoorzitter van oppositiepartij GemeenteBelang Westland, is zwaar teleurgesteld. 'We hebben een prachtige brief gekregen, dat het voorstel pas in ‘het voorjaar’ komt. Ik ken dat soort brieven, dat wordt het uiteindelijk mei,' briest hij. 'Er ligt gewoon nog helemaal niks. Daarom willen wij deze oplossing; in andere gemeenten in het land is het ook toegestaan om arbeidsmigranten bij de bedrijven te huisvesten en dat kan allemaal prima gaan, daar zijn speciale keurmerken voor. Het scheelt geld, het scheelt gedoe. We willen dat er vanavond tijdens de extra raad alsnog een beslissing gemaakt wordt over de huisvesting bij de tuinder. Dan kan het college zich eindelijk eens gaan bezighouden met de huisvesting van onze eigen inwoners.’

De grootste partij, het CDA, is altijd tegen geweest omdat het volgens hen onwenselijke situaties als uitbuiting in de hand kan werken. Echter lijken zij - dat zou ook de reden van het vertrek van Karin Zwinkels zijn - hun standpunt nu bij te stellen. Coalitiepartner LPF Westland heeft zich altijd al voor het huisvesten bij tuinders uitgesproken. Keizer: 'Ik verwacht dat zij donderdagavond meegaan en dan hebben we een meerderheid.'

Huisvesting, hoe zat het ook alweer?

Hoe zit het ook al weer? De gemeente Westland wil de komende jaren 5.000 arbeidsmigranten huisvesten binnen de gemeentegrenzen en daarom zijn er zo snel mogelijk 2.000 extra slaapplaatsen nodig. In 2012 is besloten in te zetten op een aantal grote Polenhotels, maar deze zijn – onder andere door verzet van omwonenden - nog niet gerealiseerd.

Daarom wordt er sinds vorig jaar gesproken over het huisvesten van arbeidsmigranten op tijdelijke locaties. De drie lokale partijen vinden dat het allemaal al te lang duurt en willen het probleem direct aanpakken. Ze hebben voorgesteld dat huisvesting op het bedrijf van de tuinder mogelijk gemaakt wordt. Maar dat is niet zo eenvoudig, want arbeidsmigranten bij tuinders laten wonen is sinds 2012 verboden. Men is bang dat dit voor een dubbele afhankelijkheid leidt tussen arbeidsmigrant en tuinder.

LEES OOK:

* Onenigheid in Westland over huisvesting arbeidsmigranten op eigen terrein