'Krottenkoning' over opknappen Huize Ivicke: 'Ik kan niets zolang er krakers zitten'

Binnen een maand moet duidelijk zijn of de omstreden vastgoedmagnaat Ronnie van de Putte het monumentale Huize Ivicke langs de N44 bij Wassenaar nog voor de zomer moet opknappen. Dat bleek woensdagavond tijdens een zitting van de bezwaarcommissie van de gemeente Wassenaar. Van de Putte zegt dat hij niets kan doen zolang het vervallen rijksmonument gekraakt is. De gemeente bestrijdt dat.

Medio november vorig jaar was de maat voor de gemeente Wassenaar vol. Burgemeester en wethouders besloten dat Van de Putte vóór de zomer de getergde buitenplaats moet opknappen. Doet hij dat niet, dan gaat de gemeente aan de slag en stuurt de rekening door. De vastgoedmagnaat, die bekend staat als de Krottenkoning, is het hiermee niet eens en wil meer tijd. Via zijn advocaat Karien Lagrouw liet hij woensdag weten dat hij niets kan ondernemen zolang er krakers in het pand zitten. 'We moeten er met aannemers inspecties gaan doen, om offertes op te laten maken. Maar wij krijgen van de krakers geen toestemming', aldus Lagrouw.

Toch is in januari wel door een aannemer wat werk gedaan aan het huis. Die aannemer kon, na bemiddeling van de gemeente, gewoon aan de slag. Inmiddels is dat werk afgerond en door de gemeente goedgekeurd. De advocaat van de gemeente, Coline Norde, is het daarom niet eens met de bewering dat er niets kan gebeuren zolang er krakers zitten. 'Het zijn enkel beweringen die worden gedaan', aldus Norde.

Geen vergunning voor ontruiming

Zowel de gemeente als Van de Putte zijn van mening dat de krakers moeten vertrekken. Van de Putte heeft de krakers laten weten dat ze binnen zes weken weg moeten zijn. 'Maar de deurwaarder mocht het terrein niet op, dus heeft hij op de wegen naar de villa bordjes neergezet met de mededeling', zo zegt Lagrouw. Lagrouw verwacht niet dat de rechter zal instemmen met een ontruiming, omdat de gemeente geen vergunningen heeft verleend voor het werk dat de vastgoedbaas zou willen doen. Volgens de gemeente zijn die vergunningen nooit aangevraagd.

Woensdag vond topoverleg plaats op het gemeentehuis van Wassenaar tussen Ronnie van de Putte, Mike Vandenberghe - die optreedt als projectleider van de renovatie namens Van de Putte - en burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar. Daar is afgesproken dat Van de Putte volgende week een brief schrijft waarin hij duidelijk maakt wat hij precies van plan is met de buitenplaats.

