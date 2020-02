Brugrammende trucker gesprek van de dag: 'Het was echt een knal'

Mevrouw Matze woont op de hoek van de Burgemeester Warnaarkade en de Sportlaan in het dorp. De aanrijding met de brug was woensdagochtend vroeg voor haar niet te missen. 'Het was echt een knal.' Toen ze naar buiten keek, zag ze de ravage aan de brug meteen.

Vanwege alle wegwerkzaamheden kon hij moeilijk uit Hazerswoude-Dorp komen. Zijn navigatiesysteem stuurde hem vervolgens over de voor hem te lage Jan Dekkerbrug. Met alle gevolgen van dien. De brug moest worden gedemonteerd, om de wagen veilig weg te krijgen.

'We zijn blij dat er geen gewonden zijn gevallen', zegt wethouder Gert-Jan Schotanus van de gemeente Alphen aan den Rijn. 'We hebben de brug zo snel mogelijk weer gangbaar gemaakt, want het is een belangrijke brug vanwege de scholen.'

Volgens de wethouder zijn de hoogteborden bij de brug duidelijk zichtbaar. 'Deze zijn dan waarschijnlijk genegeerd', concludeert hij. Schotanus benadrukt dat bij wegwerkzaamheden de omleidingsroutes gevolgd moeten worden.

Geen maatregelen

De gemeente Alphen aan den Rijn laat de Jan Dekkerbrug zo snel mogelijk herstellen. 'Maar er zullen geen maatregelen komen om de situatie nog duidelijker te maken', zegt Schotanus. 'Vooralsnog zijn het de werkzaamheden die zulke acties veroorzaken.'

Het was woensdag de derde keer dat de Jan Dekkerbrug door een vrachtwagen werd geramd. In 2007 zorgde een te hoge vrachtwagen voor een beschadigde brug. En ook in 2015 werd de brug geramd.

Bewoonster Matze van de Burgemeester Warnaarkade is blij dat de brug in ieder geval weer te gebruiken is. Het is voor haar dé route naar de kerk in de Dorpsstraat. 'Anders moet je helemaal omlopen.'

Woensdag zag het er na het ongeluk nog zó uit: