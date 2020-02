Katwijker in 'explosieve relatie' krijgt werkstraf voor mishandelen ex

'Dit is een explosieve relatie geweest', zegt Karel over de romance met zijn ex. Allebei zijn het dominante karakters en dat moest wel fout gaan, vertelt de grote kale Katwijker. 'Vanaf het begin is het eigenlijk hommeles geweest'. Na een jaar gaat de relatie uit en nu moet Karel zich verantwoorden voor de politierechter omdat hij zijn ex zou hebben, beledigd, mishandeld en een contactverbod met haar zou hebben genegeerd.

Karel en zijn vriendin besluiten afgelopen augustus wat dingen uit te praten. Ze doen dat in een parkje in Noordwijk, vertelt de Katwijker aan de rechter terwijl hij heen en weer schuift op zijn stoel. De situatie loopt al snel uit de hand: 'Het was gezellig en ineens draaide het om', vertelt hij. Karel scheldt zijn vriendin uit voor 'kankerslet' en 'manipulator'. Zijn verklaring: 'In the heat of the moment zeg je dingen.' Ook pakt hij haar vast in haar nek en bijt haar.

Volgens Karel gebeurt dat vastpakken wel vaker, over en weer. En die beet is meer een zuigzoen, volgens hem. Een groepje jongeren in park vertelt later tegen de politie dat Karel zijn vriendin heeft geslagen: 'Daar klopt niks van!', volgens hem. 'Daarbij hebben ze ook niet verteld dat ik vijf keer in mijn zak getrapt ben.' Karel zou sowieso graag wat meer aandacht zien voor wat zijn vriendin allemaal gedaan heeft. 'We zitten er u nu voor uw dossier', zegt de rechter.

Contactverbod

En in dat dossier zit nog een voorval. Als Karel anderhalve maand later door Noordwijk rijdt ziet hij zijn vriendin en besluit verhaal te gaan halen. Hij wil weten waarom 'ze hem kapot maakt'. Volgens zijn ex heeft Karel haar daar opnieuw mishandeld. 'Ik heb haar niet aangeraakt, dat zweer ik op mijn vader en moeder', verdedigt hij zich.

De officier van justitie ziet dat anders. Hij vindt dat Karel schuldig is aan alle feiten: belediging, twee keer mishandeling en overtreden van zijn contactverbod. Hij eist een werkstraf van 130 uur, een voorwaardelijke celstraf van iets meer dan een maand en een contact- en locatieverbod voor Noordwijk. Vooral dat laatste ziet Karel niet zitten. Hij werkt vaak in de omgeving en is niet van plan zich er aan te houden. 'Ik kan niet tegen klanten zeggen: ik heb een Noordwijkverbod.'

'Ze is uit mijn systeem'

De rechter is gevoelig voor het argument van Karel. Hij geeft hem geen 'Noordwijkverbod'. Wel legt hij een werkstraf van 50 uur op voor de mishandeling in het parkje en belediging. De tweede mishandeling vindt de rechter niet bewezen, wel het overtreden van het contactverbod. Om er zeker van te zijn dat de Katwijker niet nog een keer de fout ingaat legt de rechter ook nog eens een voorwaardelijke celstraf op van een maand.

Volgens Karel zal hij zich in de toekomst keurig gedragen. Hij is inmiddels gelukkig met iemand anders. Zijn ex-vriendin is helemaal uit zijn systeem, zegt hij. Aan het einde van de zitting drukt de rechter Karel nog maar eens op het hart dat hij echt geen contact op mag nemen met zijn ex: 'Ik hoop dat u wegblijft'. 'Sowieso!', antwoordt Karel.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

