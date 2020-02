HEMA doet net als Monsterse bakker de moorkop in de ban: 'Niet meer van deze tijd'

Net als de Monsterse bakker Jurgen Verwoerd gaat ook de HEMA het woord moorkop niet meer gebruiken. Vanaf 30 maart heet het gebakje de 'Chocoladebol'. Bij My Cakes in Monster is de naam moorkop deze week al in de ban gedaan. Daar heet het product vanaf nu 'Roomkop'.

Een woordvoerder van de HEMA legt uit waarom het bedrijf voor de naamswijziging heeft gekozen. 'Het woord Moorkop vinden wij bij HEMA niet meer van deze tijd. Daarom hebben wij recentelijk besloten om dit te veranderen naar Chocoladebol. Het product blijft hetzelfde.' Omdat de winkelketen nieuwe borden voor in de winkel moet drukken en de naam ook op de website moet aanpassen gaat de verandering in op maandag 30 maart.

Met de naamswijziging treedt het bedrijf in de voetsporen van de Monsterse bakker Jurgen Verwoerd, die eerder deze week bekendmaakte met de moorkop te stoppen. Ook hij vindt de naam niet meer kunnen. Vanaf nu heet de moorkop bij My Cakes de Roomkop. 'Ik kreeg mailtjes van een aantal klanten, dus waarom zou je dan niet meedenken? Het is niet zo dat het product uit de winkel verdwijnt.'

Synoniem voor neger

De moorkop is vernoemd naar de Moren, een volk uit de oudheid dat voornamelijk in Spanje en Noord-Afrika leefde. 'Maar in de moderne tijd is het een synoniem voor neger geworden', legt Verwoerd de naamswijziging uit. 'Dat is niet iets waar wij mee geassocieerd willen worden, zeker niet als onze klanten zich hier ongemakkelijk bij voelen.'

My Cake is een veganistische bakkerij. Voor Verwoerd is dit een extra reden om de naamsverandering door te voeren. 'Veganisme draait niet alleen om het respect voor planten en dieren, maar ook voor mensen onderling. Dus voor ons een extra reden om de twee letters in de naam om te draaien.'

Negerzoen

Verwoerd heeft heel veel reacties op de naam gekregen. 'Mensen doen alsof er iets van ze wordt afgepakt, terwijl het gebak zelf niet verdwijnt. Dus ze raken niets kwijt. Het enige is dat we rekening houden met de gevoelens van een kleine groep klanten. In het verleden hebben we dit ook al meegemaakt toen de naam negerzoen onder vuur lag. Mensen vonden dit ook belachelijk, maar ondertussen zie je ze nergens meer. Het is een proces. Het is kortzichtig om geen rekening te houden met een minderheid.'

Voor de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) is de discussie rond de naam van de moorkop nieuw. 'Wij hebben geen signalen van andere bakkers ontvangen dat zij klachten over de naam moorkop krijgen. Natuurlijk kan het zijn dat een individuele bakker deze vraag van zijn klanten krijgt. Dan is het zijn eigen keuze om de naam wel of niet te veranderen. Maar voor ons is dit de eerste keer dat wij dit horen.'

