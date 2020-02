Automobilist onder invloed van drugs raast over A4

Een automobilist is woensdagavond laat aangehouden, omdat hij onder invloed van drugs met bijna 200 kilometer per uur op de vlucht sloeg voor de politie. Hij moet binnenkort tekst en uitleg geven bij de rechter.

De man kreeg in eerste instantie een stopteken, omdat hij met 158 kilometer per uur langs een motoragent reed die op snelheid controleerde op de A4 bij Schipluiden. De bestuurder had geen zin om zijn wagen aan te kant te zetten en trapte het gaspedaal daarom nog verder in.

Tijdens de achtervolging die volgde reed de man 194 kilometer per uur, zegt de politie. Uiteindelijk gaf de man zich over en kon hij van de weg worden gehaald. Hij had geen rijbewijs en bleek onder invloed van drugs in de auto te zijn gestapt.

