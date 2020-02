'Dood Bilal Aydin houdt verband met gewelddadige drillrap'

In de eerste aflevering van zijn programma onderzoekt Ghosen steekincidenten onder jongeren en een mogelijk verband met drillrap. Ook de dood van Aydin heeft daar, volgens zijn vrienden mee te maken. 'Ze hadden blijkbaar een clipshoot hier', vertelt een van hen. 'Dan zwaaien ze rond met messen en machetes. Een machete gebruik je in de jungle. Zie je hier ergens dichtbegroeid bos?'

Drillrap is een genre binnen de rapmuziek dat via de Verenigde Staten uit Engeland overgewaaid is naar Nederland. De teksten zijn in straattaal en staan vaak bol van bedreigingen met geweld. In clips zwaaien rappers met messen, kapmessen en vuurwapens. In het Haagse Schipperskwartier, vlakbij de plek waar Bilal Aydin werd doodgestoken is een drillrapgroep actief. Volgens het AD wordt de groep verantwoordelijk gehouden voor de steekpartij.

'Er zijn nu drillrappers die praten de hele tijd over messen en steken. Jongens luisteren dat en zien ze eigenlijk als voorbeeld en dan gaat het mis. Dat hebben wij meegemaakt', vertelt een andere vriend tijdens de herdenking van Bilal bij zijn voetbalclub HVV Laakkwartier, waar honderden stilstonden bij de dood van de fanatieke voetballer.

Broer Bilal

Ook de broer van Bilal Aydin doet zijn verhaal in het programma. Met hem gaat Ghosen terug naar de plek des onheils. Daar vertelt Volkan hoe zijn broer wordt aangevallen 'Ik zag een groep jongens op hem slaan.' Hij rent naar de groep toe om zijn broer te helpen, maar het blijkt te laat. 'Ik zag een jongen meerdere keren op hem insteken.' Volgens de politie werd hij daarbij mogelijk vastgehouden door de groep.

'Ik ben kapot ik weet niet hoe ik verder moet met mijn leven.' Volkan richt zich direct tot drillrappers: Wees gewoon een goed voorbeeld voor de jongeren in plaats van met messen en pistolen in clips stoer te doen. Dat beïnvloedt wel kleine jongens die allemaal opkijken naar hen. Zij zien dat en denken: stoer. Maar met een gangsterleven bereik je niks: Het wordt of je dood of je gaat de gevangenis in.'

Drie verdachten

Voor de dood van Aydin zitten op dit moment nog drie verdachten vast: twee mannen van 19 jaar uit Rotterdam en Den Haag. Eind januari werd de derde verdachte aangehouden, een 16-jarige man uit Den Haag. De drie zitten niet meer in beperkingen. Desondanks valt 'over het onderzoek geen nieuws te melden', meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag donderdag.

Dodelijke steekpartij Goudriaankade | Foto: Regio 15

Ook kon het OM voorafgaand aan de uitzending niet inhoudelijk reageren. 'Wij zijn niet betrokken geweest bij deze uitzending', laat een woordvoerder weten. 'Maar alles wat we zien nemen we mee in het onderzoek.' Omroep West heeft ook gepoogd om de advocaten van de verdachten te achterhalen voor een reactie. Dat is tot op heden niet gelukt.

Het programma Danny op Straat wordt donderdgavond om 21.10 uur uitgezonden op NPO 2.

