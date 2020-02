Verdachte makelaar Ypenburgse witwaszaak: 'Altijd naar eer en geweten gehandeld'

In een klok, een schemerlamp, zelfs achter de plinten. Bij Satishkoemar F. uit Nootdorp en zijn ex uit Den Haag zat het contante geld op de gekste plaatsen verstopt. Bij invallen in hun twee woningen vond de politie in eerste instantie zo'n 350.000 euro, onder meer ook in een schoenendoos en onder de koelkast. Op aanwijzing van F. werd daarna nog een ton gevonden in een kussensloop en een schemerlamp. 'Zwart geld', denkt justitie.

'Eerlijk verdiend', zegt de verdachte, 'en het geld onder de koelkast was spaargeld van mijn ex.' F. handelde in auto's. Hij kocht goedkope auto's in Duitsland of bij de Dienst Domeinen en knapte die op. 'Zoals in het tv-programma Wheeler Dealers, kent u dat?' Vroeg hij vandaag aan de Haagse rechtbank. Hij deed er zo'n zes per jaar, en verdiende daar gemiddeld 2500 euro op.

'Daarmee komt u toch nooit aan 4,5 ton?' Wilde de rechtbank weten. F. vertelt dat hij ook andere klusjes deed, headhunting bijvoorbeeld, en verder had hij borg thuis liggen van de appartementen die hij verhuurde. 'Maar u was toch niet de eigenaar van die woningen, dus die borg moest u toch doorschuiven naar de eigenaar', zo redeneerde de rechtbank. 'Ik rekende een maand extra borg voor huurders met huisdieren bijvoorbeeld, en dat geld hield ik wel zelf', zo verklaarde de verdachte. 'Maar borg moet je weer terugbetalen', werpt de rechtbank op. F., stellig: 'het lag er ook maar tijdelijk.'

Winst in het casino

F. had nog een verklaring voor zijn kapitaal: hij maakte vaak winst in het casino. 'Ik kende daar mensen, die tipten me dan: 'je moet op die of die gokkast gaan spelen, die gaat zo uitkeren', zo heb ik wel 50.000 euro verdiend.' F. zegt dat hij altijd geld in huis had, als 'oorlogskas' om vastgoed te kopen. Hij wilde meedoen met de grote jongens op vastgoedveilingen. De rechtbank vraagt zich verbaasd af of je daarvoor zoveel cash in huis moet hebben: 'je betaalt een huis toch niet contant?' F. verweert zich met 'dat hebben alle makelaars wel liggen, dat is normaal.'

Justitie denkt dat het geld afkomstig is van criminelen, die F. contant betaalden voor de huur van 22 appartementen in Den Haag Ypenburg. F. trad als makelaar op en bemiddelde tussen de eigenaar van de woningen, een vastgoedbedrijf uit Rotterdam, en de huurders. Die huurders stonden vaak niet ingeschreven op de adressen, degenen di wel stonden ingeschreven woonden er niet en de huur werd, vaak contant, betaald door mensen die daar niet voldoende inkomen voor hadden. 'Spookbewoning', noemt justitie dat. Vorig jaar maart deed justitie een grootscheepse inval in de appartementen.

Beschuldigingen over en weer

In dezelfde zaak stonden eerder deze week zes andere verdachten terecht. Onder hen twee mede-aandeelhouders van een vastgoedbedrijf dat een deel van de betreffende appartementen verhuurde. Deze twee verdachten, politieman Donovan A. en Anthony van H., schoven gisteren de schuld over de contante huurbetalingen zoveel mogelijk in de schoenen van F. Die toonde zich daar vandaag onaangenaam verrast over, en hij schoof de schuld weer terug naar met name verdachte Van H: 'Hij was de financiële man', en: 'hij liegt alles aan elkaar.'

Over Donovan A. was de makelaar een stuk milder: 'We zijn al heel lang vrienden. Hoe hij wordt afgeschilderd is echt heel erg.' Maar ook over hoe hij zelf is neergezet door justitie, als makelaar die drugscriminelen faciliteert, is hij niet te spreken. 'Ik ben gewoon een hardwerkende man die veel heeft gespaard. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Mijn naam is bezoedeld.'

Drugs in huis

Het openbaar ministerie denkt dat F. wel degelijk wist met wat voor huurders hij zich inliet. Toen er in een aantal appartementen eerst een hennepkwekerij, en later elders drugs en een wapen werden gevonden deed F. niks. Het OM vindt dat vreemd. De verdachte zegt daarover vandaag: 'Ik weet toch niet wat al mijn huurders doen. Ik mag niet zomaar een huis in en dat is ook niet mijn taak.' Volgens het huurcontract is drugsbezit een reden om een huurder uit het huis te zetten, maar ook dat vond F. niet zijn taak, maar die van de eigenaar.

Vrijdag zal het openbaar ministerie uitleggen hoe alle verdachten nou precies met elkaar verbonden zijn, en waarom verdachte F. wordt gezien als de spil in de hele witwasbende. Maandag voeren de advocaten de verdediging. Op 24 februari is de uitspraak.