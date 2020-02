Robin (28) hoort de hele dag hoge piepen en suizen: 'Het is nooit meer stil in mijn hoofd'

Naast een enorm trommelvlies in Corpus in Leiden vertelt hij hoe hij aan tinnitus is gekomen. 'Het begon na een festival. Ik hoorde een piep in m'n oor maar dacht: dat gaat wel weer weg. Het ging echter niet weg en er kwamen andere geluiden bij. Ik kon daardoor slecht slapen en raakte ook een beetje in paniek. Wordt het dan nooit meer stil in mijn hoofd?'

Stichting Hoor Mij organiseert jaarlijks de 'Week van het Oorsuizen' om aandacht te creëren voor dit probleem. Steeds meer Nederlanders hebben er last van. 'Daarom is zo'n week van het oorsuizen zo belangrijk. Iedereen kan het krijgen en de oorzaken kunnen heel verschillend zijn', zegt Robin.

Trilharen in binnenoor beschadigd

Tinnitus ontstaat doordat trilharen in het binnenoor beschadigd raken. Soms door ziekte, soms door stress of oververmoeidheid. Maar tinnitus ontstaat ook regelmatig door blootstelling aan harde geluiden.

'Ik dacht, ik ben onverwoestbaar. Ik heb geen oordoppen nodig als ik uitga. Maar nu ben ik 28 jaar, heb ik al drie jaar oorsuizen en het gaat nooit meer over', zegt Robin heel eerlijk. 'Dus realiseer goed wat een genot het is om nog stilte te ervaren en wees zuinig op je oren. Doe oordoppen in als je uitgaat. Het gaat nu wat beter met me doordat ik me erbij heb neergelegd dat ik deze piep in mijn oren heb. Maar als ik slecht in mijn vel zit, worden de geluiden ook weer erger.'

