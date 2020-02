Storm Ciara trekt zondag over regio: 'Windstoten tot 120 kilometer per uur mogelijk'

De storm wordt op sleeptouw genomen door een uitzonderlijk sterke straalstroom. De straalstroom bevindt zich op 9 tot 10 kilometer hoogte en kan snelheden bereiken tot 400 kilometer per uur. De felle storm die vrijdag voor de kust van Canada ontstaat, ligt daarom op zondag al boven Schotland. 'Op zo'n sterke straalstroom kunnen stormen makkelijker ontstaan.'

Vooral zondagmiddag en -avond trekt de storm over onze regio. 'Langs de kust komt zeker windkracht 9 te staan, maar ook diep landinwaarts komen zeer zware windstoten voor', vertelt Huub. Volgens de weerman is de kans groot dat het KNMI code oranje afgeeft vanwege extreme weersomstandigheden. 'De laatste keer dat we een soortgelijke storm hebben gehad was op 8 januari 2018. Toen werd er bij Hoek van Holland een windstoot van 144 kilometer per uur gemeten.'

Niet alleen wind, ook veel regen

De storm gaat ook gepaard met behoorlijk wat regen. In onze regio kan mogelijk meer dan 20 millimeter neerslag vallen. Dat is 20 liter per vierkante meter. 'Toch is er nog een pluspuntje te vinden: het wordt zeker niet koud. De temperatuur komt uit rond 12 á 13 graden.'

Ook na zondag blijft het voorlopig hard waaien. 'In ieder geval tot woensdag hebben we regelmatig te maken met zware windstoten. Het wordt dan tijdelijk wel wat koeler met temperaturen rond 7 graden.'

Sinds dit jaar krijgen stormen een naam

Het KNMI geeft dit jaar voor het eerst namen aan stormen. 'Hiermee willen we het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten voordat het toeslaat', aldus het KNMI. Het Nederlandse weerinstituut stelt hiervoor vanaf nu jaarlijks een namenlijst op met het Britse Met Office en de Ierse Met Éireann. Deze bestaat uit veel Engelse namen, maar ook Nederlandse namen zoals Piet.

Lees hier het volledige weerbericht.