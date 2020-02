Den Haag wacht megaoperatie: bruggen, kades en Utrechtsebaan voor tientallen miljoenen opgeknapt

Den Haag staat de komende jaren een enorme operatie te wachten waarbij onder meer de Utrechtsebaan compleet op de schop gaat. Ook worden de drukke Willemsparkbrug in het centrum van de stad én een groot aantal kades vervangen. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat onder meer de kades van de Noordwal en Pletterijkade zo slecht zijn dat ze dringend moeten worden aangepakt. Totale kosten van alle werkzaamheden bedragen ruim 125 miljoen euro.

Dat schrijft de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) aan de gemeenteraad. Volgens hem is Den Haag een van de eerste steden in Nederland die al langer veel aandacht besteed aan de staat van wat in vaktermen civiele kunstwerken worden genoemd: bruggen, kades, tunnels, viaducten. Dit omdat ze 'onmisbare schakels voor het functioneren van de stad' zijn. Dat heeft er in het verleden al toe geleid dat kades aan de Toussaintkade, Zuidwal, Scheveningseveer en Valkenboskade zijn aangepakt. In sommige gevallen zorgde dat voor onrust in de buurt en politiek, omdat er bomen voor moesten worden gekapt.

In totaal werd ondanks die bezwaren in 2018 1,2 kilometer muur vervangen. Bredemeijer: 'Dit is in vergelijking met andere Nederlandse steden het hoogste aantal strekkende meters in één jaar.' Vorig jaar ging het om ruim één kilometer.

Fors

De ambities voor komende periode zijn fors. In dit moment zijn er voorbereidingen getroffen om de kademuren langs de Prinsessewal, Groenewegje, Lijnbaan, Zwarteweg/Boomsluiterskade en Houtzagerssingel te vervangen. Ook wordt de Conradkade (tussen Laan van Meerdervoort en Groot Hertoginnelaan) aangepakt. Ook wordt de Hemsterhuisbrug (van Veenkade naar Noordwal) en de brug in de Benoordenhoutseweg gerenoveerd. Bovendien komt er veel meer water terug op het Piet Heinplein.

Een aantal projecten waarvan werd gedacht dat ze later konden worden aangepakt, wordt nu nog binnen twee jaar uitgevoerd, aldus de wethouder. Zo werd eerst gedacht dat de Willemsparkbrug (bij de kruising van de Alexanderstraat/Parkstraat met de Mauritskade) nog in redelijke staat was. Maar uit onderzoek blijkt dat die vóór 2024 moet worden vervangen. Omdat er ook aan de sporen van tramlijn 1 wordt gewerkt en die tijdelijk buiten dienst wordt gesteld, wordt in deze periode tegelijk de brug vervangen. Er komt een steviger en hogere voor terug. Het uiterlijk, belooft de wethouder, verandert niet. 'De monumentale eigenschappen blijven behouden.'

Slechte staat

Een andere kade die nu toch echt wordt aangepakt, is die langs de Noordwal. Het is al enige tijd bekend dat die in slechte staat verkeert. Eerder werd gedacht dat enkele noodmaatregelen voldoende waren. Dat blijkt toch niet het geval. Bredemeijer meldt nu dat de kademuur langs de Noordwal over een lengte van 280 meter - tussen de Bibliotheekbrug en Hemsterhuisbrug – volledig wordt vervangen.

De achttien kastanjes die er staan moeten hiervoor worden gekapt. Hoewel het de bedoeling was dat ze zouden blijven, blijkt dat vrijwel onmogelijk. De gemeente heeft tien varianten onderzocht om de werkzaamheden zo uit te voeren, dat de bomen kunnen blijven. Maar geen van die opties biedt een oplossing. 'Er is op dit moment geen geschikte alternatieve methode om de kade aan de Noordwal te vervangen of voor een levensduur van honderd jaar jaar te versterken en daarbij de bomen te behouden', aldus Bredemeijer.

'Slechte conditie'

Daarbij speelt een rol dat de kastanjes er ook slecht aan toe zijn. De helft heeft een 'matige tot slechte conditie'. Meer dan de helft is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. In juli 2019 is weer een inventarisatie uitgevoerd door adviesbureau. Hieruit blijkt dat de levensverwachting van enkele bomen nog verder is verslechterd. Bij slechts zes bomen wordt een levensverwachting gegeven van 'méér dan tien jaar'. Omdat ze zo oud en ziek zijn is verplaatsen niet mogelijk, aldus de wethouder.

Voor de Pletterijkade, in de Rivierenbuurt, geldt dat de fundering in slechte staat is omdat die is aangetast door bacteriën en schimmels. De vrees is dat de kade daarom helemaal kan bezwijken. Hij wordt helemaal over een lengte van 315 meter vervangen.

Utrechtsebaan

De renovatie van de Utrechtsebaan staat in 2021 op het programma, na de opening van de nieuwe grote ontsluitingsweg van Den Haag, de Rotterdamsebaan. Wat er gaat gebeurden, wordt nu nog onderzocht. Maar zeker is dat het asfalt wordt vervangen en de betonnen delen moeten worden hersteld.