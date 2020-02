Monsterse bakkerij dicht na discussie om nieuwe naam moorkop

Verwoerd was donderdag zelf niet in de winkel. 'Mijn medewerksters belden mij om te zeggen dat er iemand in de winkel stond die een moorkop wilde bestellen. Mijn medewerksters zeiden dat ze alleen roomkoppen hadden, maar die persoon bleef maar zeggen dat hij een moorkop wilde. Mijn medewerksters belden dat ze zich er niet prettig bij voelden. Omdat ik er zelf niet was heb ik ze gelijk gezegd dat ze de winkel dicht moesten gooien.' Het is de bedoeling dat de winkel vrijdag weer gewoon open gaat.

Verwoerd is geschrokken dat de situatie zo uit de hand is gelopen. 'Ik heb de winkel gesloten en heb de politie ingeschakeld. Die wisten meteen waar het om ging, omdat de berichten op social media gisteren ook al niet mals waren. Het is triest dat dit nodig is. Iedereen mag van mij zeggen wat hij wil, maar dat je dan zo over de schreef gaat snap ik niet.'

HEMA

My Cakes is niet de enige winkel die besloten heeft geen moorkoppen meer te verkopen. HEMA maakte donderdag ook bekend dat het de naam moorkop in de ban gaat doen. De winkelketen gaat het product vanaf 30 maart onder de naam 'Chocoladebol' verkopen. 'Het doet me natuurlijk goed dat het grootste warenhuis van Nederland er hetzelfde over denkt. Ik ben natuurlijk maar een klein duimpje, maar de HEMA doet zoiets natuurlijk niet zomaar. Dan zal er wel iets in zitten in wat wij zeggen.'

De moorkop is vernoemd naar de Moren, een volk uit de oudheid afkomstig uit Spanje en Noord-Afrika. 'Maar in de moderne tijd is het een synoniem voor neger geworden', legt Verwoerd de naamswijziging uit. 'Dat is niet iets waar wij mee geassocieerd willen worden, zeker niet als onze klanten zich hier ongemakkelijk bij voelen.'