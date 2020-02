'Als het telefoongesprek eindigt, komt bij ons pas de opluchting'

Het is vandaag de dag van het alarmnummer 112 en daarom gaan we in gesprek met drie centralisten. 'Ik ga met veel plezier naar m'n werk', vertelt Kelly van de ambulance. 'De gesprekken zijn vaak heel heftig en in paniek reageert iedereen weer anders. De één belt heel rustig terwijl er een reanimatie bezig is en de ander is in paniek vanwege een snee in de vinger. Het is aan ons om door vragen te stellen een juiste inschatting te maken van de situatie.'

' Je raakt gewend aan nare dingen' - Martine

Martine van de politie vertelt dat ze een keer een meisje aan de lijn had die belde vanuit een taxi. 'De taxichauffeur wilde haar niet thuis afzetten vanwege onenigheid over de prijs. Het meisje was in paniek, want de chauffeur wilde niet stoppen met rijden. Doordat ze aan de lijn bleef en haar locaties kon doorgeven hebben we de auto kunnen klemrijden', vertelt Martine vrij nuchter. 'We maken hier best veel nare dingen mee en daar raak je ook een beetje aan gewend gek genoeg. Maar als het heel veel indruk heeft gemaakt, kunnen we altijd praten met team collegiale opvang.'

'De gesprekken waar kinderen bij betrokken zijn raken mij het meest'

Het lastigst zijn de gesprekken over kinderen, vinden de medewerkers. 'Vaak gaat het dan om meldingen van koortsstuipen', vertelt Kelly. 'De ouders zijn dan in paniek, ik kan ze dan vertellen wat ze moeten doen.'

Peter werkt al twintig jaar als centralist bij de brandweer. 'Soms wil je mensen echt aan de lijn houden omdat ze door de brand niet meer uit hun huis kunnen komen bijvoorbeeld. Als de brandweer dan arriveert, hoor je de opluchting bij die mensen. Bij ons komt dan ook pas de ontspanning. Tot die tijd ben je alleen maar met die melding bezig.'

'Je belt maar één of twee keer in je leven 112'

Op de centrale komen dagelijks tweeduizend meldingen binnen. Volgens Peter belt iemand gemiddeld één à twee keer in z'n leven 112. 'Mensen die ons bellen, zijn vaak in paniek en willen veel vertellen. Ik kan als tip meegeven dat ze ook goed moeten luisteren. Wij stellen veel vragen die belangrijk zijn om een duidelijk beeld te schetsen van de situatie.'

Opmerkelijk is dat mensen niet altijd goed weten wanneer ze 112 moeten bellen. Het nummer 0900-8844 - geen nood, wel politie - wordt regelmatig gebeld met wel degelijk meldingen voor 112. 'Ook bij een verdachte situatie moeten mensen 112 bellen', vertelt Martine.