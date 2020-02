Drie maanden cel geëist voor verspreiding IS-filmpjes via WhatsApp

De verdachte deelde filmpjes via WhatsApp | Foto: Shutterstock

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een celstraf van drie maanden geëist tegen een 18-jarige Hagenaar die tien gewelddadige IS-filmpjes heeft gedeeld via WhatsApp. Naast opruiing wordt de tiener ook verdacht van verboden wapenbezit en het hebben van meer dan 25 kilo vuurwerk.

De politie hield de Hagenaar in augustus 2018 aan. Bij de daaropvolgende huiszoeking ontdekte de politie een boksbeugel en tientallen kilo's vuurwerk die de verdachte samen met zijn broertje had gekocht. Het is verboden om meer dan 25 kilo vuurwerk op hetzelfde adres te bewaren.

Bij de huiszoeking nam de politie ook de telefoons van de Hagenaar in beslag. De tiener wilde niet meewerken aan het ontsluiten van de telefoon, maar de politie wist de telefoon te kraken en vond een tiental gewelddadige IS-filmpjes die hij had gedeeld in een WhatsApp-groep. Voor het OM reden om de verdachte voor opruiing te vervolgen.

Afschuwelijke films

De officier van justitie nam het de verdachte tijdens de rechtszaak vooral het verspreiden van de filmpjes kwalijk. 'De verdachte had moeten begrijpen dat je een risico neemt wanneer je dit soort afschuwelijke films naar een grote groep anderen stuurt. Die het ook, gezien het gebruikte medium, net zo makkelijk weer doorsturen. Het is goed om hierbij te beseffen dat IS groot is geworden door het soort films te verspreiden zoals verdachte heeft gedaan.'

Op het moment van versturen van de filmpjes was de Hagenaar nog minderjarig. Volgens het OM laat de verdachte zich goed begeleiden door de Jeugdreclassering. Voor de officier reden om een lagere straf te eisen. De geëiste straf van drie maanden is namelijk net zo lang als de periode die de Hagenaar in voorarrest heeft gezeten. Naast de gevangenisstraf eiste de officier ook nog een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur. De rechter doet op 20 februari uitspraak.

