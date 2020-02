VVD Wassenaar wil snelle ontruiming krakers uit Huize Ivicke: 'Tijd van praten is voorbij'

Huize Ivicke in Wassenaar is zwaar vervallen | Foto: Heleen Ogier

Als het aan de VVD Wassenaar ligt, wordt buitenplaats Huize Ivicke zo snel mogelijk ontruimd. Het monumentale pand is sinds enkele jaren een doorn in het oog van de gemeente Wassenaar. Krakers hebben het pand overgenomen. Eigenaar Ronnie van de Putte zegt niks te kunnen doen zolang de krakers er zitten. Volgens de VVD is dat niet waar.

'Volgens ons huilt meneer Van de Putte krokodillentranen', vertelt fractievoorzitter Laurens van Doeveren van de VVD Wassenaar. Volgens Van Doeveren is het nu tijd om door te pakken. 'De VVD is de grootste partij in Wassenaar. Wij hebben maanden geleden een motie ingediend om het pand te ontruimen. Er is niks dat meneer Van de Putte in de weg staat om de krakers te laten verwijderen.'

Jaren geleden al beloofde 'krottenkoning' Ronnie van de Putte het pand op te knappen. De gemeente vindt dat dit nu lang genoeg heeft geduurd. 'Meneer Van de Putte heeft alle mogelijkheden gehad om via een civiele procedure zijn grond te laten ontruimen', zegt Van Doeveren.

Panden Leiden, Noordwijk en Sluis

Huize Ivicke is al zeker vier jaar eigendom van Bever Holding, een vastgoedbedrijf van 'krottenkoning' Ronnie van de Putte. Van de Putte staat erom bekend panden te kopen om ze vervolgens te laten verkrotten. Zo was hij onder meer ook eigenaar van een aantal panden in Leiden, Noordwijk en Sluis. In december 2019 liet Van de Putte het pand waterdicht maken na een ultimatum van de gemeente.