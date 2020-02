Den Haag wil vergoeding bij verbouwing Binnenhof, maar gaat geen vergunning weigeren

De gemeente Den Haag is niet van plan om het kabinet de duimschroeven aan te draaien zodat het met flink wat geld over de brug komt op het moment dat het Binnenhof wordt gerenoveerd. Het parlement met z'n historische gebouwen zijn nu nog een grote toeristische trekpleister. Den Haag vreest dat als de renovatie in 2021 begint, veel minder bezoekers naar de stad komen.

De grootste partij in de Haagse raad, Groep de Mos/Hart voor Den Haag, vindt dat wethouder Saskia Bruines (D66, economie) daarom keiharde onderhandelingen met minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken moet gaan voeren. 'Het Rijk gooit het Binnenhof op slot en moet dus met een zak met geld komen om een noodfonds te vullen', aldus raadslid Ralf Sluijs. Hij opperde ook het idee dat als het Rijk niet flink bijdraagt, Den Haag moet weigeren vergunningen te verlenen die nodig zijn voor de renovatie.

Wethouder Bruines ziet echter helemaal niets in die suggestie. Zij zegt dat de gemeente en het Rijk prima gesprekken voeren over maatregelen tijdens de verbouwing die 5,5 jaar kan gaan duren. Volgens haar is het echter 'geen begaanbare' weg om te gaan dreigen met het weigeren van vergunningen.

Niet blij

Sluijs, tijdens een debat donderdag in de gemeenteraad: 'Daar ben ik helemaal niet blij mee.' Waarnemend burgemeester Johan Remkes: 'Wij zijn hier ook niet om iedereen blij te maken.'

Waaraan Bruines nog toevoegde dat volgens haar sprake is van 'goed overleg' met het Rijk en dat er geen sprake van kan zijn dat Den Haag vergunningen gaat weigeren die de gemeente op grond van wettelijke taken gewoon zou moeten verlenen. 'Dan komen we op een hellend vlak terecht waarop zelfs u niet terecht wilt komen', sprak zij richting Sluijs.

Toerisme

De Haagse raad steunde in grote meerderheid de plannen van het stadsbestuur om het toerisme in Den Haag te stimuleren. Die waren nog opgesteld door de voorganger van Bruines, Richard de Mos. Maar worden - nadat hij gedwongen werd af te treden - door Bruines uitgevoerd. Zij het in een afgeslankte vorm, want er is wat minder geld voor beschikbaar.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos kreeg wel steun voor een plan om meer zogenaamde influencers in te zetten om middels social media Den Haag aan te prijzen als toeristische bestemming. De stad volgt daarmee een voorbeeld van het Nederlands Bureau voor Toerisme: vorige week werd bekend dat ook dat influencers inhuurt.

Traditionele kanalen

'Het bereik van populaire internationale influencers is echt enorm. Zij spreken daarnaast een doelgroep aan die je via de traditionele kanalen bijna niet bereikt', aldus Sluijs, die vindt dat er nog wel wat te doen doen is omdat hier op het gebied van toerisme een beetje een 'spruitjesmentaliteit' heerst. 'Stadstrots uitdragen en dat door internationale bekendheden zou een enorme impuls zijn voor het toerisme; een enorm belangrijke banenmotor voor Den Haag.'

Een voorstel van D66 'de Haagse jaren' van filosoof, lezenslijper en politiek denker Baruch Spinoza een grote rol te geven in het toeristisch beleid van de gemeente kreeg unanieme steun in de raad. Zelfs van de PVV. Fractieleider Sebastian Kruis: 'Als Spinoza nog had geleefd, had ie waarschijnlijk in onze fractie gezeten.'

LEES OOK: Toerisme wordt steeds belangrijker voor Den Haag