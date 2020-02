Voorlopig geen huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinder: raad stemt tegen initiatiefvoorstel

'Als dit initiatiefvoorstel vanavond niet aangenomen wordt, stemt mij dat echt heel, heel verdrietig. Wat zijn we hier dan met z'n allen aan het doen?' zei Peter Duijssens, fractievoorzitter van Westland Verstandig tijdens zijn pleidooi voor het initiatiefvoorstel tijdens de raadsvergadering. 'Als wij dit voorstel aannemen, hebben wij in elk geval iéts bereikt op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten.'

Met dit voorstel wordt het mogelijk om voor de duur van maximaal tien jaar arbeidsmigrantenhuisvesting toe te staan op het eigen bedrijf van tuinders. Behalve GroenLinks Westland, Westland Verstandig en Gemeente Belang Westland, stemden alle partijen tegen het voorstel. Eindstand: 13 voor, 23 tegen. De partijen gaven aan het initiatiefvoorstel te waarderen, maar toch liever af te willen wachten op het voorstel van het college, wat mogelijk nog beter is.

Voor de bühne

Jenny Vermeer van CDA Westland zei dat ze de extra raadsvergadering zonde van de tijd en het geld vindt. 'We hebben al eerder aangegeven dat we liever willen wachten op het voorstel van de wethouder. Dit is een raadsvergadering voor de bühne.'

De initiatiefnemers hadden gehoopt op bijval van de LPF-fractie, die uitgesproken voorstander is van huisvesting op eigen terrein. Toch kwam ook deze partij tegemoet aan de wens van het college van B&W om te wachten. 'Wij hebben nu nog niet alles op tafel', motiveerde fractievoorzitter Dave van Koppen van de coalitiepartij.

Duurt te lang

Wethouder Pieter Varekamp gaf begin januari aan dat het college ook bezig is met het ontwerpen van een voorstel, waarin ook elementen uit het initiatiefvoorstel voorkomen. Het voorstel van Westland Verstandig dat al stamt uit oktober, werd na deze 'harde toezegging' van tafel gehaald. Twee weken geleden kwam de wethouder daar op terug en vroeg opnieuw om uitstel. Dit was reden voor Westland Verstandig en GBW om een extra raadsvergadering bijeen te roepen.

'Het duurt allemaal veel te lang,' herhaalde Duijssens tijdens de raad donderdagavond. 'Als het college nu zou zeggen: op 1 mei ligt er een kant-en-klaar voorstel; maar dat hoor ik niet. In dit dossier is al heel veel uitgesteld. Ik heb er geen vertrouwen in dat er in mei een integraal plan ligt.'

Dubbele afhankelijkheid

Meerdere partijen gaven donderdagavond opnieuw aan dat de angst blijft bestaan op een dubbele afhankelijkheid van de arbeidsmigrant ten opzichte van de tuinder. Volgens Westland Verstandig is die angst niet terecht. 'Bijna in alle andere gemeenten in Nederland waar gewerkt wordt is dit toegestaan en daar verschijnen geen rare berichten. Terwijl ik in de media wel berichten zie verschijnen over misstanden met arbeidsmigranten in Westland.'

Wel hebben de andere partijen gevraagd het initiatiefvoorstel aan te houden, zodat - wanneer het college wel met het nieuwe beleid komt - dit initiatiefvoorstel daarin geïntegreerd kan worden.

Ontwikkeling

De gemeente Westland worstelt al jaren met de huisvesting van arbeidsmigranten. Veel andere formules van tijdelijke huisvesting blijken tot dusver niet of nauwelijks gerealiseerd te worden. Het college wil één samenhangend beleid. De initiatiefnemende fracties vinden dat hun voorstel best apart geregeld kan worden.

Er gebeurt ondertussen wel iets in de ontwikkeling van extra bedden voor arbeidsmigranten in Westland. Vorige week werd bekend dat uitzendbureau Tradiro een orchideeënkwekerij in De Lier heeft opgekocht om hier een woondorp voor 700 arbeidsmigranten te bouwen.

