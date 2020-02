OM eist tot 3,5 jaar cel voor makelaars van de onderwereld

De verdachten hebben allemaal ontkend betrokken te zijn bij illegale praktijken. De officier van justitie gelooft echter helemaal niets van hun verklaringen. 'Je kunt niet zomaar zeggen: heb ik verdiend met de verkoop van stroopwafels.' Met deze opmerking verwijst de officier naar de in zijn ogen ongeloofwaardige verklaringen die de verdachten de afgelopen dagen hebben gegeven voor de grote hoeveelheden contant geld die er bij huiszoekingen zijn gevonden. Volgens de verdachten kwamen ze onder meer aan dat de miljoenen via erfenissen, de verkoop van antiek, gokken en het opknappen van oude auto's.'

De officier is van mening dat het geld afkomstig is uit criminele activiteiten. De zaak draait onder meer om de spookbewoning van woningen boven het winkelcentrum Ypenburg in Den Haag. Op 5 maart vorig jaar werden in 22 appartementen invallen gedaan. Het bleek dat mensen die ingeschreven stonden op de adressen er niet woonden, terwijl de mensen die wel in de appartementen woonden juist ergens anders stonden ingeschreven. Miljoenen euro’s, auto’s, wapens en drugs werden in beslag genomen.

Onwetendheid

De bewoners van de appartementen hebben hun huur altijd contant betaald, terwijl ze volgens de officier van justitie geen inkomsten hadden. Ook hier moet sprake zijn van witwassen, zo luidt de aanklacht. Het pleidooi van de verdachten dat ze er niets van wisten, gaat volgens het OM niet op. 'Als bestuurder van een bedrijf dien je te weten wat in je bedrijf afspeelt. Je kunt je niet zomaar beroepen op onwetendheid.'

Van het drietal wat vrijdag nog voor de rechter stond eiste het OM de hoogste straf voor Satishkoemar F. Hij trad als makelaar op en bemiddelde tussen het Rotterdamse vastgoedbedrijf dat de eigenaar is van de appartementen en de huurders. Het OM wil dat hij 42 maanden de gevangenis in gaat voor zijn rol in de spookbewoning. Tegen Anthony van H. werd een celstraf van 36 maanden geëist.

Schending ambtsgeheim

Als het aan de officier van justitie ligt komt politieman Donovan A. er vanaf met een lichtere straf. De aanklager acht het niet bewezen dat A. geld verdiende met zijn rol binnen het bedrijf. Wel is bewezen dat hij in de politiesystemen mensen opzocht in opdracht van zijn medeverdachten. Deze schending van het ambtsgeheim zorgde er voor dat het OM een celstraf van zes maanden eist tegen de agent. Ook zou A. twee jaar lang geen politieman mogen zijn of een andere publieke functie mogen bekleden.

De drie verdachten staan als laatste terecht, want eerder deze week stonden al vier andere verdachten terecht. Het megaproces is op maandag al begonnen. Die dag eiste het OM 5,5 jaar cel tegen Franky B. die voor huurbetalingen zou hebben gezorgd. Ook Hermelina M. moet wat justitie betreft vier jaar de cel in. Zij bleek in een bed te slapen waarin zes miljoen euro in verstopt lag. Beide verdachten ontkennen.

De mannen die het verhuurbedrijf runden

Een dag later, dinsdag dus, hoorde Farid A. vier jaar tegen zich eisen voor het witwassen van bijna acht miljoen euro. Een deel van het geld (1,9 miljoen euro) zou hij hebben verstopt bij zijn schoonmoeder in Leidschendam. De schoonmoeder stond ook terecht, maar justitie vroeg voor haar om vrijspraak omdat ze niks wist van het geld. Ook A. ontkent.

De megarechtszaak komt maandag ten einde. De advocaten van Satishkoemar F, Anthony van H. en Donovan A. krijgen dan het woord. Het ziet er naar uit dat ze alle drie stellen dat hun cliënten niets met smerige zaakjes rond de spookwoningen te maken te hebben. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de spookwoningen werken.