Man overleden bij brand in Voorschoten

Bij een brand aan De Hooghkamer in Voorschoten is een man overleden. | Foto: Regio15

Bij een brand in een rijtjeshuis in Voorschoten is donderdagnacht een man overleden. Het gaat om de bewoner van het huis aan De Hooghkamer, een man van bijna 100.

De brand ontstond rond 2.00 uur. 'Die was behoorlijk uitslaand', zegt een woordvoerder van de brandweer. Brandweermannen zijn het huis binnengegaan en vonden daar de overleden bewoner.

Volgens de politie gaat het om een man die is geboren in 1923. 'Hij woonde alleen in de woning', zegt een politiewoordvoerder. Er vielen geen gewonden bij de brand.

Behoorlijk wat brandschade

Even na 3.00 uur was de brand onder controle. 'We zijn aan het nablussen, de buren kunnen gewoon thuis slapen', meldt de brandweerwoordvoerder. De woning heeft 'behoorlijk wat brandschade' opgelopen.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. 'Het forensisch onderzoeksteam is ter plaatse. Ik verwacht er in de loop van de ochtend meer duidelijkheid over te krijgen', zegt de politiewoordvoerder.