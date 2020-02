Roomdrecht? 'Moordrecht is Moordrecht en dat blijft zo'

Het komt waarschijnlijk niet heel vaak voor dat Moordrecht trending is op Twitter. Maar vrijdag ontkomt het dorp in de gemeente Zuidplas er niet aan. Door de discussie over de naam van de moorkop, vragen mensen op social media zich inmiddels af of Moordrecht dan nog wel mag. Wethouder Jan Willem Schuurman in Zuidplas is er duidelijk over. 'Moordrecht is Moordrecht en dat blijft zo.'

Volgens de historische vereniging in Moordrecht gaan er meerdere verhalen rond over de betekenis van de plaatsnaam Moordrecht. 'De meest voor de hand liggende verklaring is dat 'moor' of 'moer' slaat op het veen (moeras) in de streken rond het dorp waar de turf vandaan kwam. Het woord 'drecht' betekent veer of oversteekplaats bij de rivier', zegt de vereniging.

'Dat is ook het verhaal dat wij de mensen vertellen', zegt Eef Oosterwijk van de Historische Vereniging Moordrecht. 'Wij hebben zelf in die tijd niet geleefd, maar we hebben geen andere bronnen die een ander verhaal vertellen.'

Zuidplaspolder

Volgens Oosterwijk werd er vroeger veel turf gewonnen in en om Moordrecht. 'Heel vroeger was het een moeras en als je dat lang genoeg laat zakken, krijg je turf. Dat kun je uitsteken en opbranden. En met een mooie plens water erover heb je dan een mooie plas.' Inmiddels is dat de Zuidplaspolder, dat ligt tussen Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Waddinxveen.

Omroep West bracht donderdag het nieuws dat een bakkerij in Monster en de HEMA de moorkop in de ban doen. Bakker My Cakes noemt het vanaf nu de 'Roomkop'. De grote winkelketen liet weten het gebakje vanaf 30 maart de 'Chocoladebol' te noemen.

Synoniem

De moorkop is vernoemd naar de Moren, een volk uit de oudheid dat voornamelijk in Spanje en Noord-Afrika leefde. De bakker uit Monster zegt dat het woord 'in de moderne tijd een synoniem voor neger geworden is. Dat is niet iets waar wij mee geassocieerd willen worden, zeker niet als onze klanten zich hier ongemakkelijk bij voelen.'

Die betekenis lijkt 'moor' uit Moordrecht dus niet te hebben. En dus blijft het dorp, dat sinds 2010 bij de gemeente Zuidplas hoort, heten zoals het heet. In de herhaling: 'Moordrecht is Moordrecht en dat blijft zo.'

