Kriss Kross Amsterdam en Roxeanne Hazes naar Bevrijdingsfestival Den Haag

Hazes noemt de bevrijdingsfestivals 'de leukste festivals van het jaar' en vindt het een eer dat ze is gevraagd als Ambassadeur van de Vrijheid. 'De Tweede Wereldoorlog heeft me altijd gefascineerd. Tijdens geschiedenisles en met mijn vader keek ik oorlogsfilms. Mijn oma was Joods, een groot deel van haar familie is vermoord in de oorlog. Ze was mijn hartsvriendin, op mijn zestiende overleed ze. Ik wilde alles over de oorlog weten, maar het maakte me tegelijkertijd ook altijd verdrietig.'

Ook de heren van Kriss Kross Amsterdam zijn vereerd. 'Nadat de vraag kwam, hebben we met elkaar besproken wat vrijheid nou betekent. De opa van Jordi en mij moest vlak na de oorlog als dienstplichtig militair naar Indonesië, terwijl de opa van Yuki van Indonesië naar Nederland is gekomen. Ze hebben onder dezelfde vlag voor onze vrijheid gestreden.'

Bevrijdingsweken

De viering van 75 jaar vrijheid gebeurt niet alleen op 5 mei. In de periode om Bevrijdingsdag, van 10 april tot en met 10 mei, vinden de Haagse Vrijheidsweken plaats met allerlei activiteiten, van rondleidingen en lezingen tot concerten en theatervoorstellingen.

Het hoogtepunt van de viering is als ieder jaar het Bevrijdingsfestival dat op 5 mei plaatsvindt op het Malieveld. Daarbij speelt Den Haag dit jaar een bijzondere rol. De stad heeft namelijk de zogeheten ‘Nationale Start’ toegewezen gekregen. Dit betekent onder meer dat tijdens het festival het ‘bevrijdingsvuur’ zal worden ontstoken door minister-president Mark Rutte.

Feesten

De rest van de dag vinden er door het hele land allemaal activiteiten plaats. Daarbij wordt natuurlijk ruim aandacht besteed aan het thema vrijheid, maar bovenal wordt er gefeest. Of zoals Jordy van Kriss Kross Amsterdam zegt: 'Op 5 mei staat onze muziek centraal. We gaan feesten, daar zijn we goed in. Maar die dag gebruiken we onze muziek ook om een serieuzere boodschap mee te geven.'

Omdat dit jaar 75 jaar vrijheid wordt gevierd, vliegen er dit jaar geen drie maar vier helikopters door het land. Naast Hazes en Kriss Kross Amsterdam, zijn ook rapper Snelle en dj-duo Lucas & Steve benoemd tot Ambassadeur van de Vrijheid. Zij zullen echter niet in Den Haag aantreden. Vorig jaar waren zangeres Maan, rapper Kraantje Pappie en dj Sam Feldt. Het complete programma voor dit jaar, zowel van het festival als van de Haagse Vrijheidsweken wordt op 12 maart bekendgemaakt.

LEES OOK: IN BEELD: Vrijheid gevierd met bevrijdingsfestivals