Barney Dome: Een ode aan Nederlands grootste darter

Voetballers van echt grote statuur krijgen een afscheidswedstrijd in een uitverkocht stadion. 50.000 man die nog een keer een traan laten om Edwin van der Sar. Supporters die met weemoed denken aan de drie kampioensdoelpunten van Dirk Kuyt tegen Heracles Almelo. Zaterdag is AFAS Live het theater van de nostalgie. Niet een voetballer, maar darter Raymond van Barneveld is een avond lang het middelpunt van de belangstelling tijdens Barney Dome: The Legends Farewell Match.

Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld zorgde er bijna in zijn eentje voor dat darts vaste voet aan de grond kreeg in Nederland. Als een ware pionier trok hij door ons polderland. Van een veredeld kroegspel maakte hij een sport met landelijke allure en miljoenen tv-kijkers. Persoonlijk zorgde hij ervoor dat trambestuurder Co Stompé, tegelzetter Michael van Gerwen en magazijnbediende Jeffrey de Zwaan nationale sterren werden en tonnen op hun bankrekening konden bijschrijven.

Alleen daarom al is er een speciale avond in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live. Darthelden van weleer zullen het podium in de hoofdstad betreden. Britse helden als Phil Taylor, Wayne Mardle, Martin Adams, Richie Burnett en Bobby George zullen proberen om de triple twenty te raken. Ze nemen het op tegen onder andere oud-voetbalinternationals Robin van Persie en Rafael van der Vaart, comédienne Soundos en voormalig porno-actrice en haakkoningin Bobbi Eden.

Uitverkochte zaal

Opkomstnummers worden live vertolkt door de band Navarone. Ook zal de Gelderse muziekformatie lievelingsnummers van Barney ten gehore brengen. Wellicht zal de hit die de Haagse pijlenkoning had met Donnie nog klinken. In ieder geval kent Van Barneveld de tekst nog. Twee weken geleden stond hij nog met de rapper op het podium in Paradiso.

Tijdens de avond, in een uitverkochte zaal, wordt er ook terugkeken op de hoogtepunten uit de carrière van Van Barneveld. Wij hebben er enkele verzameld in het Instagram-overzicht hieronder. Meer weten over de loopbaan van Barney? We schreven dit artikel over de Haagse dartlegende.

LEES OOK: Hoe Barney door tv-antennes en Britse zeebonken kon gaan darten