Monsterse bakker weer open, wel extra veiligheidsmaatregelen: 'We staan hier tot de rust terug is'

My Cakes, de bakkerij uit Monster die donderdag de deuren tijdelijk sloot na bedreigingen, is weer open. De bakkerij heeft bedreigingen ontvangen nadat de eigenaren de naam van de moorkop veranderden in roomkop. De eigenaren hebben extra beveiligingsmaatregelen genomen 'zolang als nodig is.'

Eigenaar Jurgen Verwoerd - die gisteravond zelfs bij Jinek zat - wil de 'day after' geen interviews meer doen. 'Ik wil nu gewoon rust voor mijn medewerkers', zegt hij op vrijdagochtend in de winkel. 'Het is klaar, vandaag zijn we ook gewoon weer open.'

Voor de winkel staat wel vandaag Peter. Hij is bevriend met mede-eigenaresse Patricia Booister die hem heeft gevraagd de winkel te beveiligen. 'Ze heeft behoorlijke bedreigingen gekregen. Dat je het ergens niet mee eens bent, oké, maar intimidatie kan echt niet. Vanmiddag komen er nog twee gasten. We staan hier sowieso de hele week, maar misschien nog langer, gewoon zolang het nodig is.' Op Twitter zijn beelden opgedoken van het vermoedelijke incident in de winkel.

Steun

Klanten blijven vanochtend gewoon komen. Het is niet drukker of minder druk dan gebruikelijk, laat een medewerkster nog weten. Er zijn wel klanten die vanochtend speciaal zijn gekomen om de winkel een hart onder de riem te steken. 'Ik ben hier nog nooit eerder geweest,' vertelt een dame. 'Maar ik woon wel in de buurt, en nadat ik dit gisteren op het nieuws zag, besloot ik vandaag mijn excuses aan te bieden voor het gedrag in Nederland.'

Een andere klant heeft zelfs een doosje met 'roomkoppen' gekocht. 'Om ze te supporten,' vertelt hij. 'Ik vind het niet kunnen dat er in 2020 nog zoveel heisa om zoiets is. Het is maar een gebakje, waar praat je over?'

Klanten verliezen

De meeste klanten denken niet dat My Cakes klanten zal kwijtraken door het incident. 'De vaste klanten blijven gewoon gaan,' zegt een meneer. 'De taarten zijn hier fantastisch. En ik denk eerder dat de publiciteit voor meer klanten zorgt. Wanneer is een lokale bakker nou zo uitgebreid op de nationale tv?'

