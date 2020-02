Brand zonneauto TU Delft blijft raadsel: 'Hebben er vrede mee dat we het nooit zullen weten'

Het Vattenfall Solar Team doet elk jaar mee aan de World Solar Challenge in Australië. De voorgaande zeven jaar won het team de wedstrijd en ook in 2019 leek het team op weg naar de wereldtitel. Driehonderd kilometer voor de finish sloeg het noodlot toe; de auto vatte vlam en brandde in enkele minuten tot de grond af. Chauffeur Tim van Leeuwen kon het voertuig net op tijd verlaten en bleef ongedeerd.

De teleurgestelde studenten hebben de afgelopen maanden geprobeerd de oorzaak van de brand te achterhalen. Zonder succes, betreurt teamleider Niek Hogenboom. 'Natuurlijk is dat jammer, maar de belangrijkste lessen die we nodig hebben om de volgende auto veiliger te maken hebben we er wel uitgehaald.'

Het team kijkt teleurgesteld naar de resten van de zonneauto | Foto: Rachel Morssink

Vrede mee

Met die nieuwe auto zal het team in juli deelnemen aan de American Solar Challenge. Volgens Hogenboom is het geen probleem dat de oorzaak van de brand nooit achterhaald zal worden. 'Het is lastig om tot op de bodem uit te zoeken wat er precies is gebeurd, maar we hebben er vrede mee dat we het nooit zullen weten. Voor het verbeteren van de veiligheid weten we voldoende.'

