Drugspand Rijswijk nog tot november gesloten

Wat er precies in het pand is gevonden, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Rijswijkse burgemeester spreekt van een 'aanzienlijke hoeveelheid harddrugs'. Op basis van de Opiumwet ziet de burgemeester genoeg reden om het gebouw negen maanden langer verboden terrein te maken.

De burgemeester besloot het pand eerder al een maand de sluiten | Foto: John van der Tol

De politie Den Haag kan sinds de drugsvondst weinig kwijt over de zaak. De afgelopen weken is herhaaldelijk gezegd dat het 'om een lopend onderzoek' gaat. Of er inmiddels verdachten zijn aangehouden, is nog niet bekend.

De vondst werd op dinsdag 7 januari gedaan in het gebouw aan de Zuiderweg in Rijswijk. In eerste instantie werd de brandweer die middag gealarmeerd vanwege stankoverlast. Daarna nam de politie de zaak over, met onder meer agenten in kogelwerende vesten rond het pand.

