Zo kun je je het beste voorbereiden op storm Ciara

De afgelopen jaren hebben stormen in de regio voor miljoenen euro's aan schade veroorzaakt. Zondag zal storm Ciara over het land razen. De verwachting is dat het KNMI minimaal code oranje af zal geven. Zeven, soms logische, tips om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

1. Controleer het dak

De grootste schadepost komt meestal van het dak. Weggewaaide dakpannen die op voorbijgangers of auto's belanden zorgen voor grote schade. Maar ook als ze scheef komen te liggen kun je last krijgen van lekkage. Dit kun je gemakkelijk voorkomen door de dakpannen vast te schroeven. Een paar vastgeschroefde dakpannen zorgen er vaak al voor dat het hele dak blijft liggen.

Heb je een plat dak? Controleer ook even of hier de bevestiging nog in orde is. Zorg dat er voldoende ballast op het dak ligt en dat er geen wind onder kan komen. De wind komt uit het zuidwesten, dus controleer vooral die zijde van het dak. Als je op het dak bent, kijk dan ook gelijk even naar de dakgoot. Als deze door bladeren verstopt is kan het regenwater niet weg. De dakgoot kan dan losraken door het extra gewicht.

2. Zet de schutting vast

Mensen gebruiken het voorjaar vaak om de tuin op te knappen. Een schutting vangt met een storm veel wind. Achterstallig onderhoud kan er voor zorgen dat deze erfafscheiding extra kwetsbaar is. Een goede, stevige schutting rust op palen die een meter de grond in zijn gezet. Een stevigere onderste plank van hardhout of steen zorgt er ook voor dat een schutting stabieler staat en meer wind kan hebben. Bij twijfel over de kwaliteit van de schutting is het verstandig om deze te verstevigen.

3. Haal losse spullen naar binnen

Rondvliegende spullen kunnen flinke schade veroorzaken. Denk hierbij aan het tuinmeubilair of de buitenkeuken. Zet deze binnen. Lukt het niet om het meubilair in de schuur op te slaan, zet het dan vast. Vergeet de trampoline niet. Deze vangt veel wind en kan hierdoor veel schade veroorzaken.

4. Parkeer niet onder een boom

Automobilisten wordt afgeraden om tijdens de storm de weg op te gaan. Maar ga je toch de weg op, denk dan na waar je je auto parkeert. Parkeer je auto niet onder een boom. Vallende takken kunnen schade veroorzaken. En iedere automobilist heeft wel eens een foto gezien van een boom die bovenop een auto is gewaaid. Dat wil je niet.

5. Zorg voor voldoende eten in huis

Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven. Doe daarom op tijd je boodschappen en zorg dat je voldoende eten en drinken in huis hebt.

6. Wees voorzichtig op de weg

De storm Ciara kan naar verwachting enkele dagen overlast geven. De wind zal niet zo hard zijn als zondagavond, maar de verwachting is dat de ochtendspits maandag nog steeds last van de storm zal hebben. Check op tijd de actuele reisinformatie, zowel op de weg als op het spoor. Zit je in de auto tijdens de storm, pas dan je snelheid aan, houd voldoende afstand en vermijd zoveel mogelijk bruggen en open vlaktes.

7. Bel 112 bij acuut gevaar

Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren tijdens de storm, aarzel dan niet om 112 te bellen als dit nodig is. Wanneer is iets dringend genoeg om het noodnummer te bellen? De wijkagenten van de wijk Buytenwegh in Zoetermeer hebben een handig overzicht gepubliceerd voor wanneer je 112 moet bellen of wanneer je beter contact op kunt nemen met je eigen gemeente.

Check hier de actuele weersverwachting.

