VIDEO: Narcissenveld nu al in bloei in Noordwijkerhout

Martin Phillippo, kwaliteitsbeheerder van bloembollenleverancier Jub Holland, legt uit hoe het kan dat het narcissenveld al zo vroeg in het jaar in bloei staat. ‘Het is inderdaad best vroeg, maar dat komt ook door het type bol dat we hier hebben. De narcissensoort die nu in bloei staat heet Rynvelds Early Sensation. En de naam zegt het al, die komen vroeg uit.’

Vanuit de lucht ziet het bollenveld er prachtig uit:

Vroege bloeier

Omdat het veld zo vroeg in bloei staat zijn er nog nauwelijks toeschouwers. Een echtpaar dat toevallig voorbij fietst is blij verrast. 'Dat móet gemanipuleerd zijn’, roept de vrouw. En dat klopt ook wel een beetje.

De Rynvelds Early Sensation narcis is een kruising van verschillende soorten bloembollen. De narcis is zo gekweekt dat deze bepaalde hormonen mist die de bol remmen om in bloei te gaan. Daarom gaat de Rynvelds Early Sensational bij de eerste zonnestraal en aangename temperatuur in de bloei.

Narcissen in februari al in bloei | Foto: Omroep West

Dertig procent meer bollen geplant

Door de warme winter kunnen we dus nu al genieten van de bloemenpracht. Gevolgen van de hoge wintertemperaturen zagen we al eerder bij de Keukenhof, waar ze dertig procent meer bollen moesten planten, om ervoor te zorgen dat bezoekers ook later in het seizoen nog kunnen genieten van kleurige velden.

