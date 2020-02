Verdachte moord op 80-jarige Wim is verminderd toerekeningsvatbaar

Op 20 oktober 2018 bracht Waroen C. een bezoek aan de woning van de 80-jarige Wim. Hij wilde excuses horen voor misbruik dat in het verleden zou hebben plaatsgevonden. Wim was ooit een vriend van de familie van Waroen C. In het huis aan de Gaslaan ging het mis. Wim zou C. in zijn kruis gegrepen hebben. Daarna volgde er een worsteling, waarbij de verdachte zich naar eigen zeggen moest verdedigen. Het 80-jarige slachtoffer zou hem bij de keel gepakt hebben, waarna er een worsteling volgde waarbij Wim kwam te overlijden.

De politie doet onderzoek in het huis van het slachtoffer | Foto: Regio15

'Mijn cliënt had op dat moment geen last van een geestelijke stoornis', zei Robert Poort vrijdag bij de Haagse rechtbank, na een voorbereidende zitting. De verdachte was er niet bij aanwezig. Hij zit nog wel vast. De zaak zal waarschijnlijk in de maand juli inhoudelijk behandeld worden.

DNA van slachtoffer op broek gevonden

Vorig jaar is de verdachte geobserveerd in het Pieter Baan Centrum in Almere om te kijken of hij last had van een geestelijke stoornis. Daar is vastgesteld dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De deskundigen adviseren dat hij een lichte vorm van TBS moet krijgen, naast een celstraf, als hij schuldig wordt bevonden aan de dood van de 80-jarige. Als de rechtbank bewezen vindt dat er sprake was van zelfverdediging, dan gaat de verdachte echter vrijuit.

Tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank werd besloten dat er DNA-onderzoek zou worden gedaan op de broek van de verdachte. Door het NFI is vervolgens vastgesteld dat op het kledingstuk DNA van de omgebrachte Wim is gevonden. Dat ondersteunt het verhaal van Waroen C. dat er sprake was van aanranding.

