Zet je schrap voor storm Ciara: code oranje, maar treinen rijden gewoon

Zondag trekt de storm Ciara over onze regio. Deze zou weleens heftiger kunnen worden dan eerder verwacht; langs de kust kunnen windstoten zelfs snelheden tot 140 kilometer per uur halen, meldt het KNMI. Voor het hele land geldt code oranje. Maar ook maandag en dinsdag zal het nog onstuimig blijven.

'Aan de kust kun je zondag op de pier moeite hebben om goed te blijven staan. In Scheveningen is het rond 15.00 uur vloed. Het water is bij een zuidwesterstorm wel minder hoog dan bij een storm uit het westen tot noordwesten', aldus Weeronline. 'Doordat in rivieren stroomopwaarts al veel regen is gevallen en het water door de storm moeilijker wordt afgevoerd hebben rivieren te maken met hoog water.'

De KNVB houdt het weer goed in de gaten, schrijft de NOS. De voetbalbond hoopt zo snel mogelijk een besluit te nemen over het afgelasten van de vier eredivisieduels zondagmiddag. ADO Den Haag speelt zondag uit tegen Sparta Rotterdam. 'Wij willen voorkomen dat supporters zondag al op pad zijn voor wij een besluit nemen', zegt de KNVB. De bond neemt zaterdag voor 20.00 uur een beslissing over de wedstrijden in het amateurvoetbal.

Drukke spits

Hoewel de storm zondag op zijn hevigst zal zijn, blaast de wind maandag en dinsdag constant met windkracht 8. Dat er drie dagen lang zo'n harde wind staat, komt weinig voor. De laatste keer dat het zo hard waaide als komende zondag was 18 januari 2018. Toen werd bij Hoek van Holland 144 km/uur gemeten.

De ANWB verwacht vanwege het onstuimige weer maandag een drukke ochtendspits. De NS laat zaterdag weten dat de treinen zondag gewoon rijden volgens de geplande dienstregeling. Dat is besloten in een extra stormoverleg. Reizigers krijgen het advies het weerbericht in de gaten te houden en vlak voor vertrek de reisplanner te checken.

