‘Iedereen beseft dat ADO in de eredivisie moet blijven, hoe meer krachten, hoe beter’

De transfermarkt is bijna een week dicht. ADO Den Haag versterkte zich met acht nieuwe spelers. De nieuwelingen moeten voor een impuls in de Haagse selectie zorgen en voor directe handhaving. 'Iedereen beseft dat ADO in de eredivisie moet blijven. Hoe meer krachten er bij komen, hoe beter. Iedereen moet strijden voor zijn plek', zegt middenvelder John Goossens.

Met een aantal nieuwelingen en aan de hand van de nieuwe trainer Alan Pardew pakte ADO tot dusver vier punten uit drie wedstrijden. In die drie wedstrijden liet de Haagse ploeg drie keer een ander gezicht zien. 'Tegen Vitesse was het spel aanzienlijk beter dan tegen FC Utrecht en RKC Waalwijk, maar we hielden wel een zuur gevoel over, omdat we drie punten moesten hebben', vervolgt Goossens, die tegen Vitesse als linksbuiten startte.

'Er zit veel roulatie in op de linkerflank. Laurens De Bock komt veel op, Aaron Meijers speelt soms als verkapte linksbuiten. Dat ging tegen Vitesse goed en is wat mij betreft voor herhaling vatbaar.'

Veel veranderingen

Sinds de komst van de Engelse hoofdtrainer zijn er veel dingen veranderd bij ADO. 'We trainen vaker ’s middags, dan ’s ochtends. Het zijn lange dagen, met veel besprekingen, maar hij legt ook veel verantwoordelijkheid bij de spelers zelf neer. Ik persoonlijk vind dat wel fijn. Of dit de prikkel is die wij nodig hebben? Dat weet ik niet precies, maar het was wel duidelijk dat wij iets nodig hadden en dat gebeurt momenteel. Ik kan er alleen maar positief over zijn, maar het belangrijkste is resultaat halen.'

Terugkomend op de nieuwe spelers bekent Goossens eerlijk dat hij geen van de nieuwelingen van naam kent. 'Wij stonden er in de winterstop zo in dat er iets bij moet, het zijn er uiteindelijk acht geworden. Iedereen beseft het belang van de club, dat wij er in blijven. Hoe meer krachten er bij komen, hoe beter. Iedereen moet strijden voor zijn plek. Dat ik de nieuwelingen niet ken is moeilijk, maar als je dan dagelijks met elkaar traint, dan kan je snel inschatten wat voor kwaliteit het is.'