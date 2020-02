Verdachte (24) aangehouden voor drie overvallen op geldlopers

Een 24-jarige Hagenaar is vrijdagochtend door een arrestatieteam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie overvallen op geldlopers in Den Haag en Honselersdijk. De politie maakte een paar weken geleden in Team West bekend dat de drie overvallen vermoedelijk waren gepleegd door dezelfde dadergroep, die in wisselende samenstelling opereert.

De overvallen vonden plaats bij filialen van Albert Heijn aan het Parijsplein en De Stede in Den Haag en aan de Dijkstraat in Honselersdijk. Alle keren werd een medewerker van een waardetransportbedrijf, die een geldautomaat wilde bijvullen, bedreigd en gedwongen om de geldcassettes af te staan. Ook omstanders werden bedreigd door de overvallers. Er werd een grote hoeveelheid geld buit gemaakt, waarvan een deel door de politie is gevonden in gokkasten in de Schilderswijk in Den Haag.

De hoofdofficier van justitie loofde een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. In Team West en Opsporing Verzocht werden camerabeelden van de overvallers getoond. Dat leidde tot twintig tips. De gouden tip zit daar nog niet bij, laat de politie weten.

Verdachte in beperkingen

Het rechercheteam dat de overvallen onderzoekt is nog steeds op zoek naar meer informatie over de samenstelling van de dadergroep. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De 24-jarige man die vrijdag is aangehouden, zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Na de aanhouding is zijn woning in de wijk Wateringse Veld doorzocht en zijn er spullen in beslag genomen, waaronder een personenauto.

Eerder zijn er al verdachten aangehouden. Zij waren in het bezit van met verf besmeurd geld, dat mogelijk bij de overvallen is gestolen. Daarnaast is op 10 december een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden die bezig was een geldbedrag wit te wassen. De politie sluit niet uit dat hij ook betrokken is bij de overvallen of de overvallers kent. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte in de zaak.