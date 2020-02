Haagse afvalcrisis bereikt nu ook de stoep van premier Mark Rutte

De Haagse afvalcrisis heeft nu ook de premier bereikt. Vlak bij 'm om de hoek in de Haagse wijk Duinzigt ligt een enorme berg afval naast een ondergrondse afvalcontainer. En als het aan de VVD in de Haagse gemeenteraad ligt, komt het stadsbestuur nu snel in actie om wat aan de troep op straat te doen.

Maar, bezweert raadslid Ayse Yilmaz: dat het vuilnis nu ook bijna bij de minister-president op de stoep ligt, is níet de reden voor haar partij om het college van burgemeester en wethouders te vragen snel maatregelen te nemen. 'Dat speelt zeker geen rol. Den Haag is een prachtige stad. En of je nu premier bent, koning of ambtenaar: iedere Hagenaar en Hagenees moet in schone straten kunnen rondlopen. Al zal Mark Rutte het vast fijn vinden als dat ook voor hem geldt.'

De Haagse gemeenteraad ergert zich al lang aan de soms enorme troep op straat. Vooral rond de ondergrondse afvalcontainers is het vaak mis. Mensen dumpen simpelweg hun afval naast deze, in vaktermen, oracs. Of zetten er spullen naast die er niet in passen.

Falend beleid

De Haagse Stadspartij vroeg daarom rond Pasen 2019 al aandacht voor wat die partij 'een falend afvalbeleid' noemt. Met een verwijzing naar toenmalig verantwoordelijk wethouder Richard de Mos kwam er op Twitter een campagne met als hashtag #richardruimtop. Maar in het vorige college van burgemeester en wethouders waren twee wethouders verantwoordelijk voor het afvalbeleid. Dus begon collegepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos de aandacht af te leiden van de eigen leider middels een petitie waarmee juist wethouder Liesbeth van Tongeren werd opgeroepen om de afvalcontainers vaker te legen. Dat zorgde weer voor beroering bij haar partij, GroenLinks. Gevolg: een heuse afvaloorlog in de Haagse raad.

Troep trekt troep aan. Schoonheid trekt schoonheid aan. VVD-raadslid Ayse Yilmaz

Die is nog steeds niet helemaal geluwd. Want ook in de nieuwe coalitie zijn twee wethouders verantwoordelijk: naast Van Tongeren is dat de opvolger van De Mos: CDA'er Hilbert Bredemeijer. Reden voor de HSP om zelfs een scheurkalender te maken, zodat het probleem niet wordt vergeten. Want er is niets verbetert, vindt die partij. 'Sterker nog, het lijkt de laatste tijd alleen maar erger te worden. Grofvuil, huisraad, kerstbomen, papier, vuilniszakken, volle oracs en bederfelijk afval zwerft over straat.'

Nieuw beleid

Vandaar dat de HSP met die zwerfvuilscheurkalender hoopt dat wethouders met zicht op iedere dag een verse foto van rotzooi niet weer 'naar elkaar gaan wijzen'. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: 'Want de inwoners blijven in de troep zitten. Den Haag wacht al bijna een jaar op nieuw beleid.'

De grootste coalitiepartij voegt zich nu bij de critici van het afvalbeleid en is de 'vieze, maar ook onveilige omgeving' ook zat. De liberalen zeggen vaak meldingen te krijgen van overlast bij de oracs en zogenaamde afvalstraatjes (plekken met containers voor papier, plastic en glas). Dat zou, stelt raadslid Yilmaz, onder meer komen omdat de containers te snel vol raken.

Meeuwenseizoen

Zij wil nu van het stadsbestuur weten hoe vaak meldingen binnenkomen van volle containers en wat eraan wordt gedaan. Zeker nu het meeuwenseizoen weer in aantocht is, vreest Yilmaz dat het nog een groter een zootje kan gaan worden op straat, als er niet snel iets gebeurt. 'Wij hebben de indruk dat het een breed probleem is, dat speelt in de hele stad', aldus het raadslid. 'Dat leidt tot veel irritatie, want de hardwerkende Hagenaar wil liever geen troep op straat.'

Volgens haar is fors pakket aan maatregelen nodig. Zo moet de gemeente nog meer aan voorlichting doen en meer werk maken van het opsporen van mensen die troep op een niet-legale manier lozen. Dat is niet alles. Yilmaz: 'Troep trekt troep aan. Schoonheid trekt schoonheid aan.' Daarom roept zij een plan van Hart voor den Haag-raadslid René Oudshoorn in herinnering. Die pleitte voor het aanleggen van mini-tuintjes rond de oracs. 'Het is bewezen dat die tuintjes in andere steden leiden tot tachtig procent minder troep rond de ondergrondse containers', vertelt hij.

Oplossing

In het nieuwe collegeprogramma van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA staat dat het stadsbestuur dit idee ook mede als oplossing ziet voor het afvalprobleem. Maar dat is nog papier. En volgens de VVD moet er niet te lang worden gewacht. Yilmaz ziet graag dat deze 'oracs-tuintjes snel worden uitgerold over de gehele stad'.

De kans is dus groot dat Mark Rutte dus binnenkort niet uitkijkt op een berg vuilniszakken, maar een prettig stukje groen.