Oranje op 1-1 in Fed Cup door winst Bertens en verlies Rus

Het Nederlandse Fed Cup-team staat na de eerste wedstrijddag op een 1-1 gelijkspel tegen Wit-Rusland. Tennisster Kiki Bertens uit Wateringen zette Oranje vrijdagmiddag op voorsprong in de Sportcampus in Den Haag door Aljaksandra Sasnovitsj in drie sets met 6-7, 6-2 en 6-1 te verslaan. Arantxa Rus uit Monster slaagde er niet in om de voorsprong te verdubbelen: ze verloor met 6-2, 6-3 van Aryna Sabalenka.

Bertens begon zichtbaar gespannen aan het duel en keek al snel tegen een achterstand van 3-1 aan. Ze wist de break nog ongedaan maken, maar in de tiebreak benutte de sterk spelende Sasnovitsj haar derde setpunt. Bertens had in de eerste set geen antwoord op het gevarieerde spel van haar tegenstandster, die de ene na de andere succesvolle dropshot sloeg.

Halverwege de tweede set leek Bertens, die een uur lang een ontevreden indruk maakte, wat vrijer te spelen en de foutenlast ging omlaag. Langzaam maar zeker nam Bertens het initiatief over en na een goede en tevens eenzijdige derde set verzilverde ze haar tweede matchpoint. De vreugdekreet na afloop was veelzeggend, evenals de emoties. 'Ik wilde hier zo graag winnen, maar ik was zo nerveus. Na de eerste set voelden de benen beter', zei Bertens na afloop.

Gravel

In 2017 troffen Bertens en Sasnovitsj, respectievelijk de nummer 8 en 113 van de wereld, elkaar ook in de Fed Cup en toen ging de zege nog naar Sasnovitsj. Dat duel werd gespeeld in Minsk, op hardcourt. In Den Haag is gravel, de favoriete baansoort van Bertens, de ondergrond.

In de tweede partij van de dag neemt Arantxa Rus uit Monster het op tegen de Wit-Russische kopvrouw Aryna Sabalenka. De inzet van de ontmoeting met Wit-Rusland is een plek in de Fed Cup Finals, van 14 tot en met 19 april in Boedapest.

'Was ouderwets zenuwachtig'

'Ik was echt weer even ouderwets zenuwachtig. Dat was weer heel lang geleden', aldus Bertens. 'Dit was weer een andere situatie dan ik gewend ben, omdat je nu niet een wedstrijd voor jezelf speelt, maar voor een team. Je speelt nu voor die andere meiden, voor het Nederlands publiek en voor het Nederlands tennis. Er komt veel meer bij kijken.'

Zaterdag neemt Bertens het op tegen Sabalenka en Rus tegen Sasnovitsj. Mocht de stand dan 2-2 zijn, dan volgt er een beslissend dubbelspel. De inzet van de confrontatie is een plek in de Fed Cup Finals in april.

