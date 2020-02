'Alles is mogelijk'; g4g Day moet meisjes bewegen exacte vakken te kiezen

De zogenoemde 'STEM fields' staan op deze dag centraal, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Oftewel wetenschap, technologie, bouwkunde en wiskunde. Door jonge meisjes met deze vakgebieden in contact te brengen, moeten ze geïnspireerd worden om er zelf ook mee aan de slag te gaan. Door middel van workshops kunnen de meiden zelf ervaren of ze de exacte vakken leuk en toegankelijk vinden en in hoeverre ze toegepast kunnen worden in het dagelijks leven.

Ook de oprichtster van g4g, de Amerikaanse Melissa Rancourt, is aanwezig in Den Haag. 'Deze dag is een geweldige mogelijkheid om meisjes van verschillende leeftijden en achtergronden bij elkaar te brengen', zegt Rancourt. 'De bedoeling is ze te inspireren over hun toekomst na te denken.'

Rancourt vervolgt: 'We zien nog steeds een tekort aan vrouwen in technische beroepen. Daarom demonstreren we vandaag welke banen er allemaal mogelijk zijn in de techniek. En belangrijker nog: we laten zien dat deze onderwerpen van belang zijn voor wat we ook kiezen in de toekomst. Als wij vrouwen deze vaardigheden verder ontwikkelen en daar ook zekerder in worden, op welke leeftijd ook, hebben we in de toekomst meer mogelijkheden.'

De meiden zelf vermaken zich prima. In een lokaal zijn ze bezig met het maken van een eigen medicijn. 'Eenhoorntranen', zo noemt een Brits meisje haar creatie. Op de vraag wat het voor de gezondheid doet, zegt ze: 'Het maakt je beter.'

Robotarmen

In een andere ruimte worden drones gemaakt, met behulp van Lego en elastiekjes. En weer ergens anders wordt met behulp van ijsstokjes en splitpennen gewerkt aan robotarmen. 'Want in de ruimte hebben ze het nodig voor de astronauten', voegt een meisje ernstig toe. Ook de politie is aanwezig, met de afdeling cybercriminaliteit, om de meisjes alles te leren over wat ze aan ellende kunnen tegenkomen op internet.

Voor de Amerikaanse oprichtster Melissa Rancourt is elke g4g Day belangrijk: ‘Onze boodschap aan meisjes over de hele wereld is dat alles mogelijk is.'