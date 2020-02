Na de storm wordt het lente met kans op hooikoortsklachten

De komende dagen is het nog zeer onstuimig en nat weer, maar later in de week wordt het waarschijnlijk heel zacht met temperaturen van 10 tot 14 graden. Tijdens droge dagen kunnen mensen die gevoelig zijn voor pollen van de els de komende weken klachten ondervinden. Naar schatting 35 procent van de hooikoortspatiënten is gevoelig voor elzenpollen.

Door de zeer hoge temperaturen komen bomen en kruidachtige planten dit jaar zeer vroeg in bloei. De afgelopen week was de hoeveelheid pollen in de tellingen van het LUMC nog laag. Bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond werd echter al een concentratie van ruim 60 pollen per kubieke meter geteld.

Hooikoorts wordt veroorzaakt door stuifmeel (pollen). Ongeveer 20 procent van de Nederlanders heeft gedurende een periode van een aantal jaren lichte tot ernstige hooikoortsklachten. De klachten ontstaan als pollen waarvoor men allergisch is in de lucht voorkomen. Bron: LUMC

