Spelers VVSB twijfelen niet aan trainer Plug: 'Nu moeten wij het laten zien'

VVSB uit Noordwijkerhout verkeert in zwaar weer. De degradant van vorig seizoen, staat in de derde divisie zaterdag op de veertiende plaats. Trainer Richard Plug, die na het vertrek van Eric Meijers het stokje overnam bij de 'BAVO', luchtte na het verlies tegen Ajax zijn hart in het Leidsch Dagblad: 'Misschien ben ik gewoon niet de juiste man voor deze ploeg', luidde zijn twijfel.

'Ik ben een bepaald type trainer en ik weet ook wel wat mijn voor- en nadelen zijn', zegt Plug een paar dagen later. 'De boodschap die ik wilde overbrengen, is duidelijk. Het is twee voor twaalf en we moeten allemaal in de spiegel kijken. Dat geldt voor mij als trainer, maar dus ook voor de spelers.'

Volgens VVSB-speler Frans van Niel is er binnen de spelersgroep geen twijfel over de aanpak van Plug. 'Het ligt niet aan de trainer dat we zo vaak verliezen (vijf van de zes wedstrijden onder Plug eindigden in een nederlaag red.). Het is nu aan ons, de spelersgroep, om op het veld te laten zien dat we er alles aan willen doen om resultaten te halen.'

Eén gezamenlijk doel

Een vroegtijdig vrijwillig vertrek van Plug is niet aan de orde volgens de trainer zelf. 'Ik heb het hier naar mijn zin, ik pas ook bij deze club. Afgelopen week zijn er gesprekken gevoerd met een aantal sterkhouders van de ploeg. Daarin hebben we al vooruitgeblikt op komend seizoen. De spelers geloven in mijn aanpak. We hebben nu nog maar één gezamenlijk doel en dat is redden wat er te redden valt en VVSB behouden voor de Derde Divisie.'

