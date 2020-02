FC Lisse verrast met zege op koploper Sparta Nijkerk

FC Lisse heeft voor een klein stuntje gezorgd in de derde divisie op zaterdag. De blauw-gelen waren zaterdag voor eigen publiek namelijk met 1-0 te sterk voor koploper Sparta Nijkerk. Jeffrey Klijbroek maakte in de slotfase van de eerste helft de enige goal van de middag en bezorgde Nijkerk daarmee pas de tweede nederlaag van het seizoen.

Het in de eerste seizoenshelft zo goedlopende Sparta Nijkerk heeft het moeilijk in de tweede seizoenshelft. De ploeg uit Gelderland had een behoorlijke voorsprong opgebouwd, maar ziet door deze nederlaag de concurrentie steeds dichterbij komen. Twee weken geleden was Barendrecht de eerste ploeg die Nijkerk wist te verslaan. FC Lisse werd zaterdag de tweede ploeg die daarin slaagde.

Beide ploegen kregen zaterdagmiddag kansen, maar het was FC Lisse dat als enige doel wist te treffen. Kleibroek was de gevierde man. Met een hard schot was hij verantwoordelijk voor de 1-0. In de blessuretijd van de wedstrijd was het nog even billenknijpen toen Sparta Nijkerk een grote kans wist te produceren. Doelman Erik Cummins wist de gelijkmaker te voorkomen. Vlak daarvoor slaagde Luca Tarani er niet in het duel in het slot te gooien.

Scoreverloop FC Lisse - Sparta Nijkerk: 1-0 (1-0)

1-0 Kleibroek

Scoreverloop VVSB - Ter Leede: wedstrijd om 18.00 uur begonnen

LEES OOK: Wedstrijd Sparta - ADO afgelast vanwege storm, ook geen amateurvoetbal