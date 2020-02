Familie vermoorde Ximena schrikt van brief: Stanley A. mag op verlof

Ximena werd in februari 2012 vermoord door Stanley A., die ze pas de avond ervoor had leren kennen. Ze werd in haar slaap met 20 messteken om het leven gebracht. A. kreeg zeven jaar cel en tbs.

Stanley A.

Manuela kreeg de brief een week voordat A. op verlof mocht. Dat maakte veel emoties los bij haar: boosheid, verdriet, maar ook de schok dat hij nu al weer buiten de kliniek mocht komen. 'En dat werd met een onpersoonlijke, kille brief medegedeeld', zegt ze tegen RTL Nieuws.

Stanley A. heeft inmiddels twee derde van zijn straf uitgezeten. Daarom mag hij na acht jaar op begeleid verlof. Eerst gaat het om korte uitstapjes onder begeleiding, vaak minder dan een half uur. Als het goed gaat worden die uitstapjes uitgebouwd en mag hij op onbegeleid proefverlof. Dat traject duurt vaak jaren.

'Had de brief liever niet gehad'

Manuela zag het verlof niet aankomen. 'Ik kwam net thuis van werk. Mijn man zei dat er een brief was gekomen van het Openbaar Ministerie. Je hart slaat dan zes keer over.' Het was een klap in het gezicht van het gezin. 'Je kan er niks aan doen, je moet je erbij neerleggen, en dat frustreert enorm. Mijn man had die brief liever niet gehad.'

Afgelopen september dacht Manuela nog dat het voorlopig klaar was met de ellende. De rechtbank bepaalde in september dat de familie een schadevergoeding krijgt van 61.000 euro. 'Eindelijk, na 7,5 jaar shit kunnen we er nu een streep onder zetten', was toen de reactie.

Gebiedsverbod

Familie Pieterse hoeft voorlopig niet bang te zijn dat ze Stanley A. ergens tegenkomen. Tijdens zijn behandeling mag hij niet in Den Haag komen. Maar wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk. 'Ik weet het niet, maar ik wil hem niet zien. We kunnen er niks aan veranderen, ooit komt hij helemaal vrij, maar ik probeer er niet teveel aan te denken.'