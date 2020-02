Reuzenrad vier dagen dicht, maar geen zorgen bij strandtenten om storm

Natuurlijk, veiligheid staat voorop en dus wordt zo'n beetje alles vastgenageld wat door harde wind alle kanten op zou kunnen vliegen. Maar wakker liggen van een 'stormpje' meer of minder doen de meeste strandtenteigenaren en -medewerkers niet. Zelfs niet van een storm met de exotische naam Ciara, die toch onheilspellende krachten wordt toegedicht.

'We maken het terras gereed, we zetten alle tafels en stoelen vast, kussen onder een zeil en dat maken we ook weer vast', aldus kelner Robbie van strandpaviljoen De Waterreus tegenover Omroep West. Hij blijft nuchter onder alle berichtgeving. 'De Waterreus is sinds 2016 een zogeheten jaarrond restaurant en heeft buiten het zomerseizoen wel vaker een storm meegemaakt. Tot nu toe is het altijd goed gegaan. We passen ons gewoon aan aan de omstandigheden.' Hij is niet bang dat mensen zullen wegblijven. Integendeel zelfs. 'Zo'n storm is toch sensationeel, met zo'n woeste zee.'

'Storm in glas water'

Manager Diederik van surfschool Hart Beach verplaatst de surfles van een groep kinderen morgen naar een indoor skatehal. 'Iedereen moet zich veilig voelen en plezier kunnen beleven. Het restaurant is gewoon geopend. Wel schuiven we wat makkelijk gevangen kan worden door de wind aan de kant.' Ook hij berust in het gegeven dat het afwachten is hoe zo'n storm zich uiteindelijk ontwikkelt. 'We laten het maar een beetje gaan.'

Iets noordelijker langs de kustlijn, bij Strandhuys Katwijk, zijn ze eveneens stormproof. 'In 2006 hebben we het wel eens meegemaakt, dat het terras werd weggevaagd door de wind, er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen', vertelt eigenaar Abi. 'We nemen geen extreme maatregelen of zo, maar je probeert wel zoveel mogelijk te voorkomen. Het vastzetten van tafels en stoelen bijvoorbeeld.' Het lopend buffet dat voor morgen gepland staat in het paviljoen, gaat dan ook gewoon door. 'Ik verwacht een man of veertig tot vijftig. Het zou voor het feest zonde zijn als iedereen wegblijft.' Abi vindt alle drukte rond de op handen zijnde storm wel een tikje overdreven. 'Nederland maakt zich al snel druk, met al die kleurcodes. Meestal valt het mee, een storm in een glas water.'

Foto: Gieny Westra

Sneeuwstorm

Bedrijfsleider Serge van strandpaviljoen De Zeemeeuw in Noordwijk verwacht naast het publiek dat gereserveerd heeft ook wat stormtoeristen. 'Er komen vaak juist mensen af op dit soort weersomstandigheden. Dan kunnen ze van binnen naar buiten kijken hoe de wind raast. We hebben nooit hoeven sluiten. We zijn één keer dicht geweest, jaren geleden, bij een sneeuwstorm.'

Serge verwacht niet dat het zover komt dat de Zeemeeuw zondag de deuren moet sluiten. 'Ik denk dat het allemaal wat wordt overschat.'

Reuzenrad dicht

Voor Skyview De Pier, van het vijftig meter hogen reuzenrad, is het wel behoorlijk aanpoten in aanloop naar morgen. Het bedrijf verwijdert uit voorzorg de helft van de 36 gesloten gondels. De attractie bij de pier staat de komende vier dagen stil. 'Dan kunnen bij harde harde wind geen gondels tegen elkaar aan botsen', zegt Skyview-medewerkster Zainis tegen Omroep West. 'De constructie zelf kan wel wat hebben.' Zainis verwacht tot woensdag dicht te zijn. 'Voor de zekerheid. Het is met zulke windsnelheden gewoon niet veilig.'

Manager Food & Beverages Raymond van de Scheveningse Pier houdt de berichten rond storm Ciara nauwlettend in de gaten, maar verwacht zelf geen heftige problemen. 'We kijken naar alle losse delen, we zorgen ervoor dat alles vaststaat wat eventueel weg kan waaien. De Pier, die al sinds 1961 dienst doet als horeca-, winkel- en entertainmentcomplex, kan volgens Raymond wel 'een stormpje' hebben. Hij verwacht wel minder mensen. 'Op een normale zondag lopen er hier zo'n 30.000 tot 40.000 mensen in en uit. Ik denk dat de meesten zullen thuisblijven, ook omdat dat het advies is.'

Bekijk hier de actuele weerkaart van de regio.

LEES OOK: