Hier heet ze Ciara, de Duitsers noemen haar Sabine

Waarom heet de storm die op ons afraast Ciara?

Het doel is mensen bewustmaken van de gevaren die een storm met zich kan meebrengen, in de hoop hen aan te zetten tot actie om letsel en schade te voorkomen.

Het KNMI is sinds september 2019 aangesloten bij Eumetnet, een netwerk van Europese Nationale Meteorologische Diensten dat voor heel Europa een systeem met stormnamen heeft ontwikkeld, zo valt te lezen op de website van het meteorologisch instituut.

Het netwerk bestaat uit verschillende groepen. Het KNMI vormt samen met de Britse en Ierse weerdiensten een groep. De lijst van namen die zij samen hanteren bestaat uit de populairste ingezonden suggesties van het Britse en Ierse publiek en wordt op alfabetische volgorde afgewerkt. De twee eerdere stormen die bij de Britten en Ieren raasden (Atiyah en Brendan) bereikten ons land niet. Vandaar dat wij nu instappen bij de C op de lijst: Ciara.

De namenlijst wordt aan het begin van elk stormseizoen (september) vernieuwd. Of het KNMI ook bij ons een suggestieronde in het leven gaat roepen voor stormnamen is nog niet bekend. De Duitsers hebben overigens een eigen naam bedacht voor de storm. Bij de oosterburen heet ze Sabine.

Wat betekent Ciara?

De naam Ciara is van oorsprong een Ierse meisjesnaam en betekent zoveel als: donkerharige. Dat vond men aan de overkant van de Noordzee kennelijk toepasselijk voor een winterstorm die eenmaal aan land rücksichtslos kan huishouden. Een storm krijgt alleen een naam bij code oranje of rood voor windstoten.

Stormnamen voor dit seizoen. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan internationale afspraken | Beeld: KNMI

Wat is het verschil tussen al die waarschuwingscodes?

Code geel wordt gegeven bij gevaarlijk weer, daarbij moet je vooral goed opletten. Code oranje is een stapje hoger, dan is de kans groter op gevaarlijk weer. Daarbij kan er ook veel overlast zijn of schade ontstaan door het slechte weer. Bij code rood is de impact nog groter en kan de overlast zo groot zijn dat de maatschappij daar last van krijgt, zoals treinen die niet rijden.

Vorig jaar zomer maakten we onderstaande reportage over code rood, oranje en geel:

Is het soms niet wat overdreven, zo'n weerswaarschuwing?

'Je moet het altijd serieus nemen', zegt Rob Sluijter, klimatoloog van het KNMI. 'Wij geven code oranje af als wij echt het gevoel hebben dat er serieus weer op ons afkomt waar mensen rekening mee moeten houden.'

Maar de beleving is dat het vaak meevalt met dat aangekondigde noodweer

'Het vervelende is dat we altijd moeten waarschuwen per provincie. Zo is een donderbui vaak lokaal, dus zelfs bij veel onweer zul je plekken in het land hebben waar bijna niks gebeurt en waar mensen gewoon buiten zitten. En vijf kilometer verderop vallen de bomen over auto's', zegt Sluijter.

Code oranje voor storm Ciara

Het KNMI heeft vanwege de storm Ciara voor zondag code oranje voor het hele land afgekondigd. Die maatregel geldt vanaf het tweede deel van de middag vanwege zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. In het noordwesten kunnen later in de middag zelfs zeer zware windstoten voorkomen van 100 tot 120 kilometer per uur. Zondagavond en in de nacht naar maandag verdwijnen de zeer zware windstoten weer.

