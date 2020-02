Politie onderzoekt meerdere overvallen in Den Haag

In Den Haag zijn zaterdagmiddag twee overvallen gepleegd. Eerst werd een pizzabezorger het slachtoffer. Later was het personeel van een winkel zo'n twee kilometer verderop de dupe.

Rond 14.40 uur was een pizzabezorger op het Binnendoor in het centrum van de stad. Daar werd hij belaagd door een onbekende man. De politie is op zoek naar de dader. Hij was donkergetint, rond de 30 jaar oud en droeg zwarte kleding. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

Ruim anderhalf uur later, om 16.20 uur, kwam een nog onbekende man een winkel aan de Paul Krugerlaan binnen. De overvaller bedreigde het personeel en sloeg met een nog onbekende buit op de vlucht. In deze zaak is de politie op zoek naar een donkere man met vermoedelijk dreadlocks.

Kruidvat

Eerder op de dag was het ook al raak. In het centrum van Den Haag werd een filiaal van Kruidvat overvallen. Medewerkers werden bedreigd door een man met een vuurwapen, die er met een onbekende buit vandoor ging. De man was lichtgetint en ongeveer 20 jaar oud.

De politie zegt nog niet te weten of er een verband is tussen de drie overvallen. 'De recherche houdt alle scenario's nog open en is druk bezig met het onderzoek.' Mensen met informatie krijgen daarom het verzoek om de politie te bellen.

LEES OOK: Jongens gezocht na gewapende overval op avondwinkel Den Haag