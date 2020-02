Afscheidsavond Barney: 'Laat hem nu maar genieten met zijn nieuwe vriendin'

Een steeds groter wordende oranje geklede meute verzamelt zich rond 18.30 uur voor de concertzaal waar het afscheid van Barney plaatsvindt. De FEBO, een oude sponsor van de de man waar het allemaal om draait, doet goede zaken bij de fans. Mannen van middelbare leeftijd, met een shirt van Barney Army aan, spoelen hun net verorberde frikandel weg met een slok bier. Wachtend tot de poorten van de darthemel van die avond opengaan.

Want in AFAS Live vindt het afscheid van Barney plaats. De Hagenaar stopt na decennialang pijlen te hebben gegooid nu echt met zijn geliefde spel. Speciaal daarvoor is er een avond in het leven geroepen waarbij de levende legende centraal staat. Bekende Nederlanders als Rafael van der Vaart, Rico Verhoeven en Soundos vormen een team met dartsgrootheden van weleer. Nog een keer tonen mannen als Wayne Mardle, Martin Adam en Phil Taylor hun kunsten. De Britten en Nederlanders vormen samen een koppel. Het doel is om het het toernooi die avond te winnen. Barney doet zelf ook mee. Robin van Persie heeft de eer om zijn compagnon te zijn.

De deelnemers aan de afscheidsavond van Barney | Foto: ANP

Barney boven Van Gerwen

Terwijl de sterren van de avond zich melden bij de artiesteningang, Vormen de fans een rij om binnen te komen. Natuurlijk is Barney het gesprek tijdens het wachten. Een man uit Brabant heeft hem midden jaren tachtig al zien gooien tijdens een toernooi in het zuiden. 'Toen haalde hij als jongen van achttien de laatste 32. Dat was al knap. Twee jaar later won hij het toernooi. Daarom ben ik hier. Ik ben altijd een fanatiek darter geweest en hij heeft het groot gemaakt. Barney is een legende.'

Woorden als 'idool' en 'legende' vallen vaak in Amsterdam die avond. 'Ik kom dan wel uit Brabant, maar heb Barney in mijn hart gesloten. Niet Van Gerwen', zegt een vrouw. Een andere man is zijn spelplezier een beetje verloren. 'De spanning die je hebt bij een wedstrijd van Barney heb je niet bij Van Gerwen', zegt hij licht bedroefd.

Barny Army

Als de Barney Dome, zoals de zaal voor een avond wordt genoemd, is volgestroomd, worden alle spelers het podium opgeroepen. Bobbi Eden en Bobby George worden toegezongen. Voor Barney en Robin van Persie klinkt minutenlang het bekende 'Barney Army'. Een kreet die nog vele keren het vertrek zal vullen.

Het koppel Richie Burnett en Rico Verhoeven positioneert zich meteen in een favorietenrol. 'Ook hier kan Rico niet verliezen', klinkt het al snel als het duo wint van zangeres EliZe en zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor. De zes teams die meedoen zijn onderverdeeld in twee groepen van drie teams en de winnaars van elke poule spelen de finale tegen elkaar. Het wedstrijdelement maakt bij het publiek al snel plaats voor jolijt. Scores van 18, 27 en 33 worden met schaterlach ontvangen. Als ex-pornoster Bobbi Eden de pijl per ongeluk in de roos gooit, klinkt er een oerkreet uit drieduizend kelen.

De bekende pose van Barney als het publiek 'Barney Army' roept | Foto: ANP

Feestje

Als Van Barneveld het podium opkomt speelt zich steeds hetzelfde tafereel af. Een glunderende Barney hoort hoe het publiek massaal 'Barney Army' roept. Met zijn bekende pose neemt hij het gezang van het uit duizenden mensen bestaande koor tot zich. Lichtjes door zijn knieën, armen gestrekt en vervolgens met zijn rug naar achteren. Daar is het de zaal om te doen. Er wordt amper gekeken naar de scores die de teams gooien.

Dat Barney en Van Persie uiteindelijk het mini-toernooi winnen is een welkome afsluiting. De fans zijn ondertussen moe gedanst op de nummers van Wolter Kroes, Navarone en Mental Theo en Charlie Lownoise. Tussen de wedstrijden door brengen zij een muzikale ode aan de Hagenaar.

De zaal kleurde Oranje | Foto: Omroep West

Op de schouders

Daarnaast wordt in de week dat Barney zegt misschien wel van wat prijzen af te willen, bedolven onder de curiosa. Rico Verhoeven geeft hem een speciale belt die normaal aan winnaars van vechtsportgala's wordt gegeven, de Nederlandse Munt geeft hem een speciale penning met zijn beeltenis en van de dartbond krijgt hij een dartbord van zilver en goud waarin de hoogtepunten van zijn carrière zijn gegraveerd.

Zelfs zorgt Barney voor het slotstuk. Samen met rapper Donnie doet hij het nummer '180 linkerbaan'. Tijdens de rap wordt hij op de schouders genomen. Nog een keer scandeert de zaal: 'Barney Army'. Geëmotioneerd laat Barney het over zich heen komen. Het besef van het is nu echt voorbij.

Beeld vanuit de zaal | Foto: Omroep West

Nu genieten

Mensen gunnen hem dit afscheid. 'Het is aan hem om zijn moment te kiezen', zegt een fan. Een ander is van mening dat hij misschien twee jaar eerder had moeten stoppen. 'Vooral dat laatste jaar had ik hem niet gegund. Laat hem nu maar lekker genieten met zijn nieuwe vriendin. Het is goed zo.' Klinkt er aan het einde van de avond. Barney is dan al van het podium verdwenen. Het podium dat hij na 25 jaar hard werken meer dan verdiende.

