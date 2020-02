Storm Ciara aan de kust: Veel schade, drukte bij hulpdiensten

Bekijk hier ons weerbericht

Sensatiezoekers op Scheveningen

Niet iedereen blijft binnen met de storm. Verslaggever Curt Fortin vond enkele sensatiezoekers op het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen.

Preventief verwijderd

De brandweer heeft in Leiderdorp uit voorzorg een boom omgezaagd om ergere schade door de storm te voorkomen. Ten tijde van het incident was de Engelendaal afgesloten voor het verkeer.

Brandweer verwijderd boom in Leiderdorp | Regio 15

Storm Ciara aan de kust op hoogtepunt

De zware zuidwesterstorm Ciara was even voor 19.00 uur aan de kust op het hoogtepunt, met zeer zware windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. Volgens Weeronline worden de heftige windstoten veroorzaakt door de storm in combinatie met zware buien.

De verwachting is dat komende uren de wind aan de kust afneemt, maar dat het binnenland de zwaarste windstoten nog krijgt. Het advies luidt: binnenblijven, in verband met kans op grote stormschade. De dienst verwacht dat de wind pas afneemt als de buienlijn is gepasseerd, 'rond middernacht, als laatste in Limburg', aldus de woordvoerder.

Storm aan de kust bij Katwijk | CornΓ© Ouwehand

NS legt bussen stil die treinverkeer bij Leiden vervangen

De NS rijdt als gevolg van de storm niet meer met bussen in de regio Leiden. Die waren ingezet omdat het treinverkeer stil ligt door werkzaamheden. Dit besluit volgt na een advies van de ANWB om niet meer de weg op te gaan, meldt de NS.

Op en rond station Leiden Centraal wordt al weken gewerkt. | Foto: ANP

'Dat betekent dat Leiden op dit moment niet bereikbaar is met trein of treinvervangende bussen.' De NS adviseert mensen de reis uit te stellen. 'Omdat de storm voorlopig nog aanhoudt, weten we niet wanneer de bussen weer kunnen gaan rijden."'

Prorail voert dit weekend geplande grootschalige werkzaamheden uit bij Leiden, waardoor er geen treinverkeer mogelijk is.

Rotterdam The Hague Airport: één vlucht geannuleerd

Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport ondervindt weliswaar veel hinder van de storm maar vooralsnog is alleen de avondvlucht van Rotterdam naar Innsbruck geannuleerd. Een woordvoerder van Transavia laat aan Omroep West weten dat de situatie steeds opnieuw wordt bekeken en alle ontwikkelingen rond de storm nauwlettend worden gevolgd.

Drukte bij hulpdiensten neemt toe

De storm Ciara zorgt voor steeds meer problemen binnen de regio. De brandweerkorpsen Hollands Midden en Haaglanden verwerken tientallen meldingen per uur. Volgens de woordvoerders betreft het vooral materiële schade, door omgewaaide bomen bijvoorbeeld, en zijn er voor zover bekend geen meldingen van letsel.

Zo waaide in Reeuwijk rond 15.40 uur een dak van een huis aan de De Steupel. Dat kwam bovenop een ander dak terecht, wat zorgde voor schade aan de dakpannen. De brandweer heeft het dak van de woning verwijderd.

Brandweer verwijdert beschadigde dakdelen in Reeuwijk | AS Media

In Noordwijk blies de harde wind een viertal daken van woningen aan de Jan van Henegouwenweg. De brandweer moest de dakbedekking eraf halen. Een deel van de omgeving was tijdelijk afgezet, inmiddels is alles weer veilig gesteld. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt de woordvoerder van brandweer Hollands Midden.

In Leiden ontstond wat rumoer toen de brandweer moest uitrukken voor een onveilige situatie op een bouwterrein aan de Vijf Meilaan, waar een aantal steigers dreigden om te vallen. Mensen wilden onder de afzetting door die de brandweer uit veiligheid had aangebracht. Inmiddels is ook dat terrein veilig gesteld, aldus de woordvoerder. Wel is de plek nog afgezet, waardoor het verkeer hier maandag hinder van kan ondervinden.

Rijkswaterstaat meldt dat op de A12 ter hoogte van het Prins Clausplein een betonnen deel van een geluidswal loskomt.

Politie Scheveningen maakt melding van veel omgevallen bomen en steigers. 'Op de kruising Oostduinlaan met de Wassenaarseweg viel een boom op een auto. Gelukkig bleven de drie inzittenden ongedeerd. Ook eenheden van Wassenaar verleenden bijstand.'

Omgevallen boom op de Oostduinlaan met de Wassenaarseweg | Politie Scheveningen

ANWB: Ga niet meer de weg op

De ANWB adviseert reizigers zondag niet de weg op te gaan in verband met de zuidwesterstorm Ciara. 'Ga niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is', meldt de verkeersdienst. In het hele land geldt de zogenoemde code oranje.

De ANWB krijgt veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen op de wegen.

Boom valt op auto van Hans: 'Bukken, zei ik tegen mijn vrouw en dochter'

Buurtbewoners Alphen in actie na omgewaaide boom

Aan de Gnephoek in Alphen aan den Rijn ligt een boom pontificaal op de weg na te zijn omvergeblazen door de storm. Buurtbewoners hebben zelf de kettingzaag erbij gepakt om de boom in stukken te zagen en zo de weg vrij te maken. Toen de brandweer arriveerde, was de boom al zo goed als opgeruimd.

Buurtbewoners aan het werk in Alphen. | Foto: MediaTV

Drukte bij hulpverleners in de regio

Niet alleen in Alphen houdt storm Ciara huis, ook op andere plekken in onze regio is het aanpoten voor de hulpdiensten, zo blijkt onder andere uit een tweet van de Zoetermeerse wijkagent Noordhove. De politie Hollands Midden roept op de hulpdiensten vooral de ruimte te geven hun werk te doen.

Afgelast duel Sparta - ADO naar dinsdag

Het dit weekeinde afgelaste eredivisieduel tussen Sparta Rotterdam en ADO Den Haag wordt dinsdag gespeeld. De wedstrijd stond, net als FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord, voor zondag op het programma. Vanwege de storm besloot de KNVB een dag eerder al alle duels te schrappen. Na overleg met de betrokken instanties kwam dinsdag uit als nieuwe datum.

Sparta en ADO trappen af om 20.45 uur. Voor de andere afgelaste duels wordt nog gezocht naar een geschikte datum. De clubs komen deze week ook in actie in het toernooi om de KNVB-beker

Madurodam dicht

Vanwege de storm heeft attractiepark Madurodam besloten zondagmiddag dicht te gaan. Dat schrijft Madurodam op Twitter.

Ook stadsboerderij De Nijkamphoeve houdt rekening met het weer, daar gaan vanmiddag de schapen naar binnen. En dat is uitzonderlijk schrijft de boerderij op Twitter.

Windkracht 11

Op de Noordzee wordt op dit moment windkracht 11 gemeten, dat is een harder dan verwacht werd. Eerst ging men nog uit van windkracht 9 of 10.

Kustwacht in actie op Noordzee Foto: Archief

Volgens de Kustwacht was het aan begin van de middag nog relatief rustig langs de kuststrook, maar nu trekt de wind verder aan. De dienst, in ploegen van vijf man sterk op de vaste marinebasis in Den Helder, noteerde vroeg in de middag al windkracht 8 tot 10 langs de kust. Een 'pittig windje', aldus Ron Mellema, Duty Officer van dienst tegen Omroep West. 'We staan paraat.'

Mocht het nodig zijn, kan de dienst direct een beroep doen op partners als Reddingsbrigade Nederland de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Bij het KNRM reddingsstation Scheveningen staan ze eveneens op scherp. 'De vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar om onder alle weersomstandigheden uit te rukken', zegt woordvoerder Arie Verbaan tegen Omroep West.

Beide mannen verwachten dat de wind na 15:00 uur alleen maar zal toenemen. Met een gemeten windkracht 11 door het KNMI is de toename aan kracht van Ciara vast een feit. Langs de noordwestkust komen momenteel zeer zware windstoten voor van rond 120 kilometer per uur.

Grote boom valt op auto

Bij de ambassade van Zuid-Afrika aan de Wassenaarseweg in Den Haag is een grote boom omgewaaid op een rijdende auto. Volgens fotografen van nieuwssite regio ligt de boom over de hele weg. Met de inzittenden zou alles goed zijn, ze zijn vooral erg geschrokken.

Boom valt op auto door storm | Foto: Regio15

Kitesurfers nemen het er nog even van

Deze waaghalzen met board zijn blij met de storm die zondag over Nederland waait. Op Scheveningen gingen meerdere kiters het water op om wat goede golven te pakken. De KNRM zegt niet in te grijpen op het water, volgens hen is het de eigen verantwoordelijkheid van de surfers. 'Het zijn over het algemeen de diehards die de zee op gaan, ze snappen zelf wel wanneer het te hevig wordt.' De kustwacht sluit zich daarbij aan.

Bij het reuzenrad op de Pier zijn achttien gondels voor de zekerheid verwijderd. De gondels die er nog in zitten pakken flink wat wind.

Losliggend bouwmateriaal

Op verschillende plekken in de regio houdt de brandweer bouwprojecten in de gaten, omdat er bouwmaterialen zoals planken naar beneden dreigen te komen. Zoals op de Zijlsingel en het Vijf Meiplein in Leiden. Bij het Vijf Meiplein zijn afzetlinten geplaatst.

Afzetlinten bij gebouw op Vijf Meiplein in Leiden | Foto: Regio15

Lekker naar buiten

Hoewel sommigen er niet aan moeten denken, zijn er toch mensen die lekker naar buiten gaan om het weer te trotseren. Of omdat de hond uit moet, zoals bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn waar het water zo hoog staat dat het over de kademuur slaat.

Bij de Zegerplas in Alphen | Foto: Media-TV

Noordelijk havenhoofd Scheveningen dicht

Bij het strand van Scheveningen is het Noordelijk Havenhoofd afgesloten vanwege de storm. Maar niet iedereen leek zich daar iets van aan te trekken. Mensen liepen om het hek heen om over het havenhoofd te kunnen lopen. In van de middag zijn de stormtoeristen door handhavers gesommeerd te vertrekken.

Mensen gaan om het gesloten hek heen op het Noordelijk Havenhoofd in Den Haag | Foto: Regio15

Eerste bomen omgevallen

Aan het eind van de ochtend komen de eerste schademeldingen binnen. Op het Schenkviaduct in Den Haag viel een boom op de weg. Volgens fotografen van nieuwssite Regio15 kon een automobiliste de boom net ontwijken. Terwijl ambulancebroeders het verkeer regelden viel er vlak bij hun een tweede boom om. Het Schenkviaduct is tijdelijk dicht.

Boom valt op auto in Haagse Medemblikstraat | Foto: Regio15

En in de Haagse Minckelersstraat viel een boom tegen een huis. De brandweer zaagt stuk voor stuk de takken af.

Brandweer overlegt over opruimen omgevallen boom | Foto: Regio15

Hekken bij Den Haag Centraal

Om schade te voorkomen zijn in de buurt van Den Haag Centraal hekken neergezet. In het verleden dreigden daar bij storm glasgevels van de ministeries daar naar beneden te komen. Ze nemen nu geen enkel risico.

Vluchten geannuleerd

Op Rotterdam The Hague Airport zijn vier vluchten geannuleerd, het gaat om twee vluchten van British Airways naar Londen en twee vanuit Londen naar Nederland. 'We houden het weer goed in de gaten en hebben ook nog contact met Transavia', laat een woordvoerder weten. Schiphol heeft 120 vluchten geannuleerd vanwege de storm.

De NS heeft vooralsnog geen stormmaatregelen genomen. De treinen rijden gewoon volgens de dienstregeling.

Dijkinspecties

Ook de dijken worden goed in de gaten gehouden door het hoogheemraadschap. Er wordt extra gecontroleerd op dijken waar bomen staan en de waterstanden van het buitenwater worden in de gaten gehouden.

Waarom heet deze storm ineens Ciara?

Hier heet ze Ciara, de Duitsers noemen haar Sabine. Het is de eerste Nederlandse storm met een naam. Het KNMI hoopt mensen hiermee bewust te maken van de verwoestende kracht van zo'n storm. Nederland is sinds kort aangesloten bij een netwerk van weerdiensten in Europa. Aangezien ons land met de Britten en Ieren samenwerkt houden we dezelfde naam aan.

Stormnamen voor dit seizoen. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan internationale afspraken | Beeld: KNMI

Wie bel je bij schade?

De brandweer en politie zijn voorbereid op Ciara. Ze hebben op een rijtje gezet wanneer en wie je belt als je stormschade hebt.

Waarschuwingen

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers af om met een caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Staatsbosbeheer zegt dat je vanmiddag beter niet in het bos kan wandelen vanwege de storm. Het Rode Kruis adviseert om tuinmeubilair op te bergen en losse spullen goed vast te zetten. Omroep West heeft ook nog zeven tips om je voor te bereiden op de storm.

Voetbal en andere activiteiten afgelast

Vanwege storm Ciara zijn verschillende maatregelen genomen: zo zijn alle voetbalwedstrijden zondag afgelast. ADO zou bij Sparta spelen, maar dat gaat niet door. Ook het amateurvoetbal is afgelast. De KNVB bekijkt de komende dagen wanneer de wedstrijden worden ingehaald.

De organisatie achter het reuzenrad op Scheveningen liet eerder al weten dat het rad vier dagen dichtgaat vanwege de storm. Een belrondje langs de strandtenteigenaren in de regio leert ons dat zij zich niet zo zorgen maken om de eerste storm van het jaar. 'We hebben wel vaker een storm meegemaakt. Tot nu toe is het altijd goed gegaan. We passen ons gewoon aan aan de omstandigheden', zegt kelner Robbie van strandpaviljoen De Waterreus op Scheveningen.

Het reuzenrad kleurt oranje | Foto: Arnoud Roelofsz

Ook activiteiten worden afgeblazen, zoals het Winterfeest op een stadsboerderij in Zoetermeer. En een fietswedstrijd op het strand van Noordwijk.