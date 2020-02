Storm Ciara aan de kust: boom landt op rijdende auto en kitesurfers de zee op

Bekijk hier ons weerbericht

Windkracht 11

Op de Noordzee wordt op dit moment windkracht 11 gemeten, dat is een harder dan verwacht werd.

Grote boom valt op auto

Bij de ambassade van Zuid-Afrika aan de Wassenaarseweg in Den Haag is een grote boom omgewaaid op een rijdende auto. Volgens fotografen van nieuwssite regio De boom verspert de hele weg. Met de inzittenden zou alles goed zijn, ze zijn vooral erg geschrokken.

Boom valt op auto door storm | Foto: Regio15

Kitesurfers nemen het er nog even van

Deze waaghalzen met board zijn blij met de storm die zondag over Nederland waait. Op Scheveningen gingen meerdere kiters het water op om wat goeie golven te pakken. De KNRM zegt niet in te grijpen op het water, volgens hen is het de eigen verantwoordelijkheid van de surfers. 'Het zijn over het algemeen de diehards die de zee op gaan, ze snappen zelf wel wanneer het te hevig wordt.' De kustwacht sluit zich daarbij aan.

Bij het reuzenrad op de Pier zijn achttien gondels voor de zekerheid verwijderd. De gondels die er nog in zitten pakken flink wat wind.

Losliggend bouwmateriaal

Op verschillende plekken in de regio houdt de brandweer bouwprojecten in de gaten, omdat er bouwmaterialen zoals planken naar beneden dreigen te komen. Zoals op de Zijlsingel en het Vijf Meiplein in Leiden. Bij het Vijf Meiplein zijn afzetlinten geplaatst.

Afzetlinten bij gebouw op Vijf Meiplein in Leiden | Foto: Regio15

Lekker naar buiten

Hoewel sommigen er niet aan moeten denken, zijn er toch mensen die lekker naar buiten gaan om het weer te trotseren. Of omdat de hond uit moet, zoals bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn waar het water zo hoog staat dat het over de kademuur slaat.

Bij de Zegerplas in Alphen | Foto: Media-TV

Noordelijk havenhoofd Scheveningen dicht

Bij het strand van Scheveningen is het Noordelijk Havenhoofd afgesloten vanwege de storm. Maar niet iedereen lijkt zich daar iets van aan te trekken.

Mensen gaan om het gesloten hek heen op het Noordelijk Havenhoofd in Den Haag | Foto: Regio15

Eerste bomen omgevallen

Aan het eind van de ochtend komen de eerste schademeldingen binnen. Op het Schenkviaduct in Den Haag viel een boom op de weg. Volgens fotografen van nieuwssite Regio15 kon een automobiliste de boom net ontwijken. Terwijl ambulancebroeders het verkeer regelden viel er vlak bij hun een tweede boom om. Het Schenkviaduct is tijdelijk dicht.

Boom valt op auto in Haagse Medemblikstraat | Foto: Regio15

En in de Haagse Minckelersstraat viel een boom tegen een huis. De brandweer zaagt stuk voor stuk de takken af.

Brandweer overlegt over opruimen omgevallen boom | Foto: Regio15

Hekken bij Den Haag Centraal

Om schade te voorkomen zijn in de buurt van Den Haag Centraal hekken neergezet. In het verleden dreigden daar bij storm glasgevels van de ministeries daar naar beneden te komen. Ze nemen nu geen enkel risico.

Vluchten geannuleerd

Op Rotterdam The Hague Airport zijn vier vluchten geannuleerd, het gaat om twee vluchten van British Airways naar Londen en twee vanuit Londen naar Nederland. 'We houden het weer goed in de gaten en hebben ook nog contact met Transavia', laat een woordvoerder weten. Schiphol heeft 120 vluchten geannuleerd vanwege de storm.

De NS heeft vooralsnog geen stormmaatregelen genomen. De treinen rijden gewoon volgens de dienstregeling.

Dijkinspecties

Ook de dijken worden goed in de gaten gehouden door het hoogheemraadschap. Er wordt extra gecontroleerd op dijken waar bomen staan en de waterstanden van het buitenwater worden in de gaten gehouden.

Waarom heet deze storm ineens Ciara?

Hier heet ze Ciara, de Duitsers noemen haar Sabine. Het is de eerste Nederlandse storm met een naam. Het KNMI hoopt mensen hiermee bewust te maken van de verwoestende kracht van zo'n storm. Nederland is sinds kort aangesloten bij een netwerk van weerdiensten in Europa. Aangezien ons land met de Britten en Ieren samenwerkt houden we dezelfde naam aan.

Stormnamen voor dit seizoen. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan internationale afspraken | Beeld: KNMI

Wie bel je bij schade?

De brandweer en politie zijn voorbereid op Ciara. Ze hebben op een rijtje gezet wanneer en wie je belt als je stormschade hebt.

Waarschuwingen

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers af om met een caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Staatsbosbeheer zegt dat je vanmiddag beter niet in het bos kan wandelen vanwege de storm. Het Rode Kruis adviseert om tuinmeubilair op te bergen en losse spullen goed vast te zetten. Omroep West heeft ook nog zeven tips om je voor te bereiden op de storm.

Voetbal en andere activiteiten afgelast

Vanwege storm Ciara zijn verschillende maatregelen genomen: zo zijn alle voetbalwedstrijden zondag afgelast. ADO zou bij Sparta spelen, maar dat gaat niet door. Ook het amateurvoetbal is afgelast. De KNVB bekijkt de komende dagen wanneer de wedstrijden worden ingehaald.

De organisatie achter het reuzenrad op Scheveningen liet eerder al weten dat het rad vier dagen dichtgaat vanwege de storm. Een belrondje langs de strandtenteigenaren in de regio leert ons dat zij zich niet zo zorgen maken om de eerste storm van het jaar. 'We hebben wel vaker een storm meegemaakt. Tot nu toe is het altijd goed gegaan. We passen ons gewoon aan aan de omstandigheden', zegt kelner Robbie van strandpaviljoen De Waterreus op Scheveningen.

Het reuzenrad kleurt oranje | Foto: Arnoud Roelofsz

Ook activiteiten worden afgeblazen, zoals het Winterfeest op een stadsboerderij in Zoetermeer. En een fietswedstrijd op het strand van Noordwijk.