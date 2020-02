Boom valt op auto van Hans: 'Bukken, zei ik tegen mijn vrouw en dochter'

Hans was onderweg om zijn dochter te verhuizen toen er door de storm een gigantische boom op hun auto viel. Ik zag in mijn ooghoek die boom op me afkomen. Ik had niet de snelheid om gas te geven, maar ik zei nog wel tegen mijn vrouw en dochter: bukken!'

De familie is opgelucht dat ze heelhuids uit de auto zijn gekomen. Vlak nadat de boom op hun auto was beland maakte Hans snel een video, want 'dit gaan we nooit meer vergeten'. Hans blijft er vrolijk onder maar zijn dochter is hard geschrokken: 'Ik zit helemaal te shaken', zegt ze.

Nieuwe auto

Veel omstanders boden de familie koffie aan en een warme plek binnen om even op te warmen. Veel zorgen over de schade maakt Hans zich niet. 'Het kan me niks schelen, hij is gloednieuw en heeft een allriskverzekering', lacht Hans.

