Inval bij Haags raadslid Arnoud van Doorn om lekken vertrouwelijke informatie

Justitie verdenkt het Haagse raadslid Arnoud van Doorn van het lekken van vertrouwelijke informatie. De politie deed afgelopen week een inval bij hem thuis en in zijn werkkamer in het stadhuis. Van Doorn zou geluidsfragmenten van een vertrouwelijke bijeenkomst over de aanstelling van Johan Remkes als waarnemend burgemeester van Den Haag hebben doorgespeeld aan Omroep West.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat deze week een ' zoeking' is gedaan bij een Haags gemeenteraadslid vanwege het lekken uit de bewuste vergadering op 7 oktober vorig jaar. Van Doorn zelf stelt dat agenten donderdag om half zeven 's morgens bij hem thuis en in zijn werkkamer in het stadhuis 'alle gegevensdragers als telefoons, tablets, laptops, usb-sticks enz' in beslag hebben genomen en dat hij wordt verdacht van het 'schenden van ambtsgeheim'.

Het raadslid van de Partij van de Eenheid ontkent dat hij het lek is. 'En als dat wel zo was, dan zal ik dat erkennen. Dat was een paar jaar geleden ook het geval', stelt hij in een reactie. Hij verwijst daarmee naar een eerdere rechtszaak tegen hem van een paar jaar geleden toen hij stukken over de overname door de gemeente van het World Forum lekte. 'Toen had ik een goede reden (vind ik nog steeds) om dat openbaar te maken.' De rechter was dat niet met hem eens. Van Doorn werd begin 2014 veroordeeld tot veertig uur werkstraf en een boete van duizend euro vanwege dat lekken, het verkopen van drugs aan minderjarigen en het bezit van een verboden alarmpistool.

Geluidsopnames

Omroep West onthulde woensdag 9 oktober vorig jaar dat er geluidsopnames waren gemaakt van het vertrouwelijke gesprek tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Jaap Smit, en de Haagse fractievoorzitters. Smit had op de maandag daarvoor alle fractieleiders bij zich op de kamer uitgenodigd om te praten over het aanstellen van een waarnemend burgemeester. Die moest worden benoemd, omdat Pauline Krikke haar ontslag als burgemeester had aangeboden. In het overleg zegt Smit dat hij VVD-prominent Johan Remkes heeft gevraagd om als waarnemer aan de slag te gaan en dat Remkes daarmee heeft ingestemd.

Smit maakt tijdens de vergadering meerdere keren duidelijk dat alles wat werd gezegd binnenskamers moet blijven. 'Als ik de naam ga noemen, ga ik ervan uit dat jullie de kaken op elkaar houden.'

Ontstemde reacties

Dat er toch werd gelekt, leidde tot zeer ontstemde reacties. ‘Dit kán niet', stelde Smit zelf. 'Dit schaadt de verhoudingen. Ik denk dat veel mensen dit met me eens zijn.’ Hij voegde daaraan toe dat er aangifte wordt gedaan.

De voorzitter van het presidium van de Haagse gemeenteraad, Chris van der Helm, noemde het lekken 'absoluut onacceptabel'. Het VVD-raadslid: 'Het is werkelijk afschuwelijk wat hier is gebeurd. Dit schaadt op zeer ernstige wijze het onderlinge vertrouwen en de afspraken die zijn gemaakt met de commissaris van de Koning. Ook de integriteit van onze gemeenteraad staat hiermee op het spel, juist nu dit onderwerp actueler is dan ooit. Er zal aangifte worden gedaan. Dit moet tot de bodem toe worden uitgezocht.'

Grote gevolgen

Van Doorn laat weten dat de inval bij hem thuis grote gevolgen heeft voor zijn familie. ‘Het is een schending van mijn privacy en bovendien zijn mijn kinderen hier erg van geschrokken. Hoewel men professioneel en vriendelijk was, heeft het impact. Zeker bij kinderen als er opeens om half zeven in de ochtend tien man politie en recherche in je huis staan. Ik kan wel wat hebben, ik ben niet zo onder de indruk van dit soort intimidatie van een ‘lastige en kritische’ politicus. Maar dat mijn gezin hierbij wordt betrokken neem ik niet lichtvaardig op.’

Het raadslid: ‘ Het mag duidelijk zijn dat ik zeer ontstemd over ben. Je mag mij lastig vallen en proberen te intimideren, maar laat mijn gezin er buiten.’ Los van het feit dat hij ontkent te hebben gelekt, meldt raadslid Van Doorn dat hij betwijfelt of het lekken uit de vergadering bij Smit wel past onder de juridische noemer ‘schending ambtsgeheim’.